Bartın Üniversitesi (BARÜ), bilimsel bilgiyi toplumsal ve sosyal yönleriyle harmanlayan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda; insan davranışları, beyin fonksiyonları ve kişiler arası iletişim süreçleri mercek altına alındı.

Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümünden Prof. Dr. Onur Köksal konuşmacı olarak katıldı. Akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin takip ettiği söyleşi, interaktif ve yüksek enerjili bir atmosferde tamamlandı.

Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, bu tarz organizasyonların kampüs yaşamına ve öğrencilerin kişisel gelişimine sunduğu katkıyı vurguladı. Rektör Akkaya, programın hem bilimsel derinliği olan hem de keyifli vakit geçirilmeyi sağlayan yapısıyla katılımcılara yeni perspektifler kazandıracağını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Onur Köksal, insan beyninin günlük yaşamdaki kararları nasıl şekillendirdiğini ve duygusal süreçleri nasıl yönettiğini mizahi bir üslupla dinleyicilere aktardı. İletişim biçimlerinin arkasındaki bilimsel gerçekleri esprili örneklerle sunan Köksal, beynin insan ilişkilerini yönlendiren temel merkez olduğunu belirtti.

Öğrenciler Sahneye Çıktı Prof. Dr. Onur Köksal, sunumu esnasında katılımcılara sorular yönelterek salonu sürekli dinamik tuttu. Beyin fonksiyonlarının işleyişini daha anlaşılır kılmak adına öğrencileri sahneye davet eden Köksal, teorik bilgileri uygulamalı örneklerle canlandırdı. Öğrencilerin sorulara verdiği içten ve esprili yanıtlar, salonda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Bilimsel verilerin sıkıcılıktan uzak, eğlenceli bir anlatımla izleyiciye aktarıldığı organizasyon, katılımcıların büyük beğenisini topladı.