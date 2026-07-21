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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli formayla ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11'de başladığını belirten genç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür etti.

'İLK KEZ RESMİ MAÇTA 11 ŞANSI VERDİ'

Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'de dördüncü yılım. İsmail Hocama teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bana resmi bir maçta ilk 11 şansı verdi. Elimden geldiğince takımıma katkı sağlamaya çalıştım." dedi.

Karşılaşmada şanssız anlar yaşadığını ifade eden genç orta saha, "Bugün biraz şanssızdım. Takım olarak iyi oynadık. Skor daha farklı olabilirdi ama olmadı. Şimdi rövanşa en iyi şekilde hazırlanıp turu geçeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

'RÖVANŞA DA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE GİDECEĞİZ'

Rakibi detaylı şekilde analiz ettiklerini söyleyen Bartuğ, "Artılarını ve eksilerini biliyorduk. Sahada bunu uygulamaya çalıştık. Rövanşa da en güçlü şekilde gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın her geçen gün geliştiğini vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu, "İyi bir aile olduk. Hocamız da yeni geldi ve birbirimize alışıyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz. En iyi mücadeleyi verip kazanmak için sahada olacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.