Kaynak: DHA

Bartın-İnkumu kara yolunda saat 14.00 sularında meydana gelen olayda, hareket halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle duman belirdi. Durumu fark eden sürücü, kendini araçtan dışarı atarak olası bir can kaybını önledi.

Sürücünün aracı terk etmesinin hemen ardından alevler kısa sürede tüm otomobili kapladı. İhbar üzerine olay yerine Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası otomobil tamamen hurdaya döndü.

Meydana gelen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.