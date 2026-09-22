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Kaynak: İHA

Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde salep üretimine yönelik dikim çalışması gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla yapılan çalışmada üreticilerle birlikte salep dikimi gerçekleştirildi. Dikimin ardından üreticilere salep yetiştiriciliğinde uygulanabilecek gübreleme teknikleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kurum yetkilileri ayrıca salep yetiştiriciliği sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile hasat ve verimin artırılmasına yönelik yöntemler hakkında üreticilerin yönelttiği soruları yanıtladı.