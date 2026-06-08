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Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Bartın-Kurucaşile karayolu üzerinde bulunan Karaman Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurucaşile istikametine seyir halinde olan Murat Y. idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, köprünün demir korkuluklarına çarptıktan sonra devrildi.

YARALILARIN VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Murat Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği köprü üzerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.