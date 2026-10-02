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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Bartın Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumları ile öğrenci yurtlarının çevresinde faaliyet gösteren ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde işletmelerin genel durumu ve satışa sunulan ürünler incelendi. Denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, gerekli görülen işletmelere uyarılarda bulunuldu.

OKUL VE YURT ÇEVRELERİNDE DENETİM

Bartın Belediyesi, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarının çevresinde faaliyet gösteren, öğrencilere yönelik gıda ve çeşitli ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeleri denetledi.

Gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin genel durumu ile satışa sunulan gıda ürünleri mercek altına alındı. Denetimlerin temel amacının, öğrencilerin günlük yaşamlarında tükettikleri gıdalara güvenli ve sağlıklı koşullarda ulaşmasını sağlamak olduğu belirtildi.

SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER KONTROL EDİLDİ

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, işletmelerin genel faaliyet koşullarının yanı sıra satışa sunulan ürünler de kontrol edildi.

Özellikle öğrencilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı işletmelerde yapılan kontrollerle, gıda satışının ilgili kurallara uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetimlerin genelinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Gerekli görülen durumlarda ise işletme sahiplerine ve sorumlularına çeşitli uyarılarda bulunuldu. Mevzuat kapsamında işlem yapılmasını gerektiren durumlarda da ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

AMAÇ ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK

Denetimlerin yalnızca mevcut sorunların tespit edilmesine yönelik olmadığı, aynı zamanda işletmelerde gerekli hassasiyetin oluşturulması ve olası sağlık risklerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Özellikle okul ve yurt çevrelerinde öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen kontrollerin, gıda güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin kurallara uygun faaliyet göstermesinin yanı sıra öğrencilerin sağlığını riske atabilecek uygulamaların önlenmesine yönelik kontrollerin sürdürüleceği belirtildi.

“AİLELER ÇOCUKLARINI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EMANET ETSİN”

Bartın Belediyesi, yürütülen denetimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, çocukların ve gençlerin sağlığının korunmasının öncelikli konular arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ailelerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebilmesi ve evlatlarımızın sağlığının korunması için denetimlerimizi sürdürüyoruz.”

Bu kapsamda özellikle öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yoğun olarak kullandığı işletmelerin düzenli şekilde kontrol edilmeye devam edeceği bildirildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bartın Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde vatandaşların sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren alanlarda denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Eğitim kurumları ve yurtların çevresindeki işletmelerde gerçekleştirilen kontrollerin de belirli dönemlerde devam edeceği ifade edildi.

Belediyenin uygulamasıyla, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin desteklenmesi, işletmelerin ilgili kurallara uygun faaliyet göstermesi ve vatandaşların olası risklere karşı korunması amaçlanıyor.

Bartın’da gerçekleştirilen bu tür saha denetimleri, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik yerel yönetim çalışmalarının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.