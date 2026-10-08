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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Bartın Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat toplulukları, yeni dönem çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarının yanı sıra tiyatro ve halk dansları toplulukları da çalışmalarına devam ederken, yıl boyunca farklı gösteri ve etkinliklerin sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor.

BARTIN’DA SANAT SEZONU HAREKETLENİYOR

Bartın’da kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yeni dönemde de devam ediyor. Bartın Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren farklı sanat toplulukları, yeni dönem programları için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent sakinlerini sanatın farklı alanlarıyla buluşturmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Emekliler Tiyatrosu, Yetişkin Tiyatrosu ve Halk Dansları Topluluğu yeni dönem hazırlıklarına devam ediyor.

KOROLAR YENİ REPERTUVAR İÇİN ÇALIŞIYOR

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında çalışmalar, alanında deneyimli eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar, düzenli çalışmalarla hem müzikal yeteneklerini geliştirmeyi hem de yeni dönem etkinliklerinde sahne alabilecek bir hazırlık sürecinden geçmeyi sürdürüyor.

Korolar aracılığıyla farklı yörelere ve müzik geleneklerine ait eserlerin kent sakinleriyle buluşturulması, aynı zamanda geleneksel müzik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

TİYATRO TOPLULUKLARINDA SAHNE HAZIRLIĞI

Bartın Belediyesi bünyesindeki sanat çalışmaları müzikle sınırlı kalmıyor. Emekliler Tiyatrosu ve Yetişkin Tiyatrosu da yeni dönem çalışmalarını sürdüren topluluklar arasında yer alıyor.

Tiyatro çalışmalarında katılımcıların sahne deneyimlerini geliştirmeleri, ekip çalışmasına katkı sunmaları ve farklı karakterleri canlandırarak sanatsal ifade becerilerini güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Özellikle farklı yaş gruplarından vatandaşların kültür-sanat faaliyetlerine katılım göstermesi, belediyenin bu alandaki çalışmalarının sosyal yönünü de öne çıkarıyor.

HALK DANSLARIYLA GELENEKSEL KÜLTÜR YAŞATILIYOR

Yeni dönem hazırlıklarında yer alan bir diğer topluluk ise Halk Dansları Topluluğu.

Farklı yörelere ait halk danslarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir kültürel işlev üstlenen topluluk, çalışmalarını eğitmenler eşliğinde sürdürüyor.

Halk danslarının sahne gösterileri aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması ve Bartın’ın kültürel yaşamına renk katacak etkinliklerin hazırlanması planlanıyor.

SANAT YALNIZCA SAHNEYLE SINIRLI KALMIYOR

Bartın Belediyesi tarafından sürdürülen kültür-sanat faaliyetleri, vatandaşların yalnızca izleyici olarak değil, doğrudan üretimin içerisinde yer almasını da hedefliyor.

Farklı yaş ve ilgi gruplarından vatandaşların korolara, tiyatro çalışmalarına ve halk dansları faaliyetlerine katılması, kentte sosyal etkileşimin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Bu yönüyle belediye bünyesindeki sanat toplulukları, kültürel etkinliklerin yanı sıra vatandaşların bir araya geldiği sosyal alanlar olarak da öne çıkıyor.

YENİ ETKİNLİKLER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Yeni dönem çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak gösteri ve etkinliklerin Bartınlı sanatseverlerle buluşturulması bekleniyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, hazırlıkları devam eden etkinliklerin önümüzdeki süreçte kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Kentteki kültür ve sanat faaliyetlerinin yeni dönemde de farklı programlarla sürdürülmesi hedeflenirken, ortaya çıkacak çalışmaların Bartın’ın sosyal yaşamına hareketlilik kazandırması bekleniyor.

AMAÇ: KÜLTÜREL MİRASI GELECEĞE TAŞIMAK

Bartın Belediyesi, yürütülen çalışmalarla kentin kültürel birikiminin korunmasını ve yeni kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

Müzikten tiyatroya, halk danslarından farklı sahne çalışmalarına kadar uzanan sanat faaliyetleriyle vatandaşların kültür-sanat hayatına daha aktif biçimde katılması hedefleniyor.

Yeni dönem hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Bartın’da yıl boyunca farklı sanat etkinliklerinin izleyiciyle buluşması planlanırken, belediye bünyesindeki toplulukların çalışmalarının kentin kültür-sanat takvimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.