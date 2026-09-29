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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Bartın Belediyesi tarafından kentin içme suyu kaynaklarını güçlendirmek ve gelecekte yaşanabilecek su ihtiyacına karşı kalıcı çözümler oluşturmak amacıyla sürdürülen sondaj çalışmalarında önemli bir sonuca daha ulaşıldı. Kaman mevkiinde gerçekleştirilen ikinci sondaj çalışmasında içme suyu niteliğinde yeni bir su kaynağı tespit edildi. İlk değerlendirmelerde suyun, Bartın’ın önemli kaynaklarından Kavşak Suyu kalitesinde olduğu belirtildi.

Bartın Belediyesi, kent genelinde içme suyu kaynaklarının artırılması ve mevcut altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kuraklık, iklim değişikliği ve nüfus artışına bağlı olarak gelecekte ortaya çıkabilecek su ihtiyacını dikkate alan belediye, alternatif su kaynaklarının belirlenmesi amacıyla yürüttüğü sondaj çalışmalarından birinde daha sevindirici sonuç aldı.

Kaman mevkiinde gerçekleştirilen ikinci sondaj çalışmasında içme suyu niteliğinde yeni bir kaynağa ulaşıldığı açıklandı.

2025’TEKİ JEOFİZİK ARAŞTIRMALARIN ARDINDAN SONDAJLAR BAŞLADI

Bartın Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, alternatif su kaynaklarının belirlenmesi amacıyla 2025 yılında il genelinde kapsamlı jeofizik araştırmalar gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen uygun noktalarda sondaj çalışmalarına geçilirken, farklı bölgelerde yürütülen çalışmalarla kentin mevcut su kaynaklarının desteklenmesi ve yeni kaynakların sisteme kazandırılması hedeflendi.

Bu kapsamda daha önce Karaçay Mahallesi ve Kaman mevkiinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında kullanma suyuna ulaşılmıştı.

Çalışmaların devamında Kaman mevkiinde yeni bir sondaj noktası daha belirlenerek bölgedeki araştırmalar genişletildi.

KAMAN’DAKİ İKİNCİ SONDAJDAN İÇME SUYU ÇIKTI

Kaman mevkiindeki ikinci sondaj çalışması, belediye açısından önemli bir sonuç ortaya çıkardı.

Gerçekleştirilen sondaj sonucunda içme suyu niteliğinde yeni bir su kaynağına ulaşıldı.

Belediyenin açıklamasında, kaynaktan elde edilen su üzerinde yapılan ilk değerlendirmelerde suyun, bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Kavşak Suyu kalitesinde olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Ancak yeni kaynağın kent içme suyu sistemine dahil edilmesi için analiz ve teknik süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

NİHAİ KARAR ANALİZLERİN ARDINDAN VERİLECEK

Yeni sondajdan elde edilen suyun doğrudan şehir şebekesine verilmesi yerine gerekli analizlerin ve teknik değerlendirmelerin tamamlanması planlanıyor.

Bu süreç kapsamında suyun içme suyu olarak kullanılabilirliğine ilişkin gerekli kontrollerin yapılmasının ardından, kaynağın şehir içme suyu sistemine kazandırılması için teknik çalışmalar yürütülecek.

Böylece yeni kaynağın mevcut içme suyu altyapısına nasıl entegre edileceği, gerekli altyapı yatırımları ve bağlantı çalışmalarının kapsamı da belirlenecek.

HEDEF: BARTIN’IN UZUN VADELİ SU GÜVENLİĞİ

Bartın Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar yalnızca mevcut su ihtiyacının karşılanmasına yönelik değil, kentin gelecekte karşılaşabileceği su sorunlarına karşı hazırlıklı olunmasını da amaçlıyor.

Özellikle son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve iklim değişikliği, kentlerin içme suyu kaynaklarını daha stratejik hale getirirken, nüfus ve tüketim miktarındaki olası artışlar da gelecekte daha fazla su ihtiyacını beraberinde getirebiliyor.

Bartın Belediyesi de bu nedenle mevcut kaynakların korunması ve güçlendirilmesinin yanı sıra yeni ve nitelikli su kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kaman mevkiindeki ikinci sondajdan içme suyu elde edilmesi de bu kapsamda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BELEDİYE BAŞKANI YALÇINKAYA’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Bartın Belediyesi açıklamasında, çalışmaların Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın öncülüğünde planlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Mevcut su kaynaklarının güçlendirilmesi, yeni kaynakların bulunması ve içme suyu altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların devam edeceği ifade edilirken, çalışmaların yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, Bartın’ın uzun vadeli su geleceğine yönelik planlandığı vurgulandı.

ÇAYIRKÖY YENİ İSALE HATTI DA GÜNDEMDE

Yeni su kaynaklarının araştırılmasıyla birlikte Bartın’ın içme suyu altyapısına yönelik yatırımlar da devam ediyor.

Bu kapsamda Çayırköy yeni isale hattı başta olmak üzere, içme suyu sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Yeni sondajlarla tespit edilen kaynakların gerekli teknik süreçlerin ardından sisteme dahil edilmesi ve mevcut isale altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte Bartın’ın içme suyu kapasitesinin daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

SU KAYNAKLARI İÇİN ARAMALAR SÜRECEK

Kaman mevkiindeki ikinci sondajda içme suyu niteliğinde kaynağa ulaşılması, Bartın Belediyesi'nin alternatif su kaynaklarına yönelik çalışmalarında önemli bir aşama olarak öne çıktı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, yeni kaynakların tespit edilmesine yönelik sondaj çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kentteki mevcut su kaynaklarının korunması, yeni kaynakların araştırılması ve altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımların birlikte yürütülmesiyle Bartın’ın su ihtiyacının uzun vadede daha güvenli şekilde karşılanması amaçlanıyor.

BARTIN’IN GELECEĞİ İÇİN SU YATIRIMLARI

Kaman mevkiinde ulaşılan yeni kaynak, gerekli analiz ve teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından şehir içme suyu sistemine kazandırılabilirse Bartın’ın su kaynakları açısından önemli bir katkı sağlayacak.

Belediyenin açıklamasında da vurgulandığı üzere çalışmaların temel hedefi, yalnızca bugünün su ihtiyacını karşılamak değil; kuraklık, iklim değişikliği ve gelecekte artabilecek su talebine karşı Bartın’ın su altyapısını daha güçlü ve dayanıklı hale getirmek.

Kaman’daki ikinci sondajdan gelen olumlu sonuçla birlikte Bartın’da yeni su kaynaklarının araştırılması yönündeki çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi bekleniyor.

Bartın Belediyesi, yeni kaynakların tespiti, mevcut kaynakların güçlendirilmesi ve içme suyu altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlarla kentin uzun vadeli su güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.