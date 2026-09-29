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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Bartın’da halkın deniz ve sahil alanlarından daha etkin şekilde yararlanabilmesi, turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve halk plajlarının planlı şekilde geliştirilmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “Halk Plajları Projesi” kapsamında halk plajı yapılması planlanan bölgelerin altyapı çalışmaları değerlendirildi.

HALK PLAJLARI İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Bartın’da turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında “Halk Plajları Projesi” için önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan başkanlık etti.

Toplantıya AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kuş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Giray Gülsoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Özdemir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak katıldı.

Toplantının ana gündemini, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “Halk Plajları Projesi” kapsamında Bartın’da halk plajı yapılması planlanan bölgelerin mevcut durumu ve ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları oluşturdu.

BÖLGELERİN ALTYAPI İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, halk plajı olarak değerlendirilmesi planlanan alanlarda gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarına ilişkin mevcut durum ele alındı.

Halk plajlarının vatandaşların kullanımına sunulabilmesi için gerekli altyapının planlı şekilde oluşturulmasının önemine dikkat çekilirken, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonu da değerlendirildi.

Altyapı çalışmalarının, halk plajlarının sürdürülebilir ve düzenli biçimde hizmet verebilmesi açısından temel unsurlardan biri olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda yapılacak çalışmaların yalnızca sahil alanlarının vatandaşların kullanımına açılmasından ibaret olmadığı; aynı zamanda turizm altyapısının güçlendirilmesi, çevresel değerlerin korunması ve bölgenin turizm kapasitesinin artırılması açısından da önem taşıdığı ifade edildi.

VALİ ARSLAN: “HALK PLAJLARI TURİZMİN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ OLMALI”

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, halk plajlarının turizm açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Halk plajlarının planlı şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Vali Arslan, bu alanların yalnızca vatandaşların denizden yararlanabileceği sosyal alanlar olarak değil, aynı zamanda Bartın’ın turizm politikalarının önemli unsurlarından biri olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Vali Arslan, halk plajlarının turizme kazandırılmasının yalnızca ekonomik bir kazanım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bu çalışmaların toplumsal eşitlik, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma açısından da önemli olduğunu vurguladı.

TURİZM POTANSİYELİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bartın, sahip olduğu kıyı şeridi, doğal güzellikleri ve sahil alanlarıyla turizm açısından önemli bir potansiyele sahip bulunuyor.

Halk plajlarının planlı şekilde geliştirilmesiyle birlikte hem yerel halkın sahil alanlarından daha etkin yararlanması hem de kente gelen ziyaretçilerin nitelikli plaj hizmetlerine erişiminin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte halk plajlarının daha düzenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Halk plajlarının yaygınlaştırılması aynı zamanda turizm sezonunun daha etkin değerlendirilmesine ve kıyı alanlarının vatandaşların ortak kullanımına açık, düzenli sosyal alanlar olarak değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek.

ÇEVRESEL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de halk plajlarının çevreyle uyumlu şekilde planlanması oldu.

Kıyı alanlarının korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması ve turizm faaliyetlerinin çevresel değerlerle uyumlu biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Bu anlayış doğrultusunda halk plajlarının geliştirilmesinde yalnızca mevcut ihtiyaçların karşılanmasının değil, gelecekte de bu alanların korunarak kullanılabilmesinin gözetilmesi hedefleniyor.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Toplantıya farklı kamu kurumlarının temsilcilerinin katılması, halk plajları projesinin kurumlar arası koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemini de ortaya koydu.

İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların kendi görev alanları kapsamında sürece katkı sunması bekleniyor.

Bartın’ın turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesiyle birlikte halk plajlarının vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren, çevreye duyarlı ve turizm açısından sürdürülebilir alanlar haline getirilmesi amaçlanıyor.

HEDEF: VATANDAŞIN SAHİLLERE DAHA NİTELİKLİ ERİŞİMİ

“Halk Plajları Projesi” kapsamında yürütülen çalışmaların temel hedeflerinden biri, vatandaşların sahil ve deniz alanlarından daha nitelikli şekilde yararlanabilmesine imkân sağlamak.

Bu doğrultuda altyapı çalışmalarının tamamlanması, plajların kullanım şartlarının iyileştirilmesi ve alanların planlı şekilde turizme kazandırılması önem taşıyor.

Bartın’da gerçekleştirilen toplantıda da bu hedef doğrultusunda atılabilecek adımlar değerlendirilirken, halk plajlarının kentin turizm vizyonu içerisindeki yeri ele alındı.

BARTIN’IN TURİZM GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BAŞLIK

Valilikte gerçekleştirilen toplantıyla birlikte Bartın’da halk plajlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların altyapı boyutu yeniden gündeme taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında yapılacak çalışmaların, Bartın’ın kıyı turizmi kapasitesine katkı sağlaması ve vatandaşların sahil alanlarından daha etkin faydalanabilmesine imkân sunması hedefleniyor.

Vali Dr. Nurtaç Arslan’ın toplantıda vurguladığı toplumsal eşitlik, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda, halk plajlarının yalnızca yaz sezonunda kullanılan alanlar olarak değil, kentin turizm ve sosyal yaşamına katkı sağlayan planlı alanlar olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Bartın’da önümüzdeki süreçte halk plajı yapılması planlanan bölgelerde altyapıya yönelik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonuyla sürdürülmesi bekleniyor.