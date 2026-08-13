Bartın'da elverişsiz deniz koşulları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize giriş yasaklandı.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.
KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇEKEN AKINTI TEHLİKESİ
Toplantıda, il genelindeki plajlarda kuvvetli rüzgar ve çeken akıntının boğulma riski oluşturduğu değerlendirildi.
Vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla Bartın'daki tüm plajlarda bugün denize girilmemesine karar verildi.
Valiliğin kararıyla birlikte il genelindeki plajlarda denize girişler gün boyunca yasak olacak.