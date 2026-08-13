Bartın Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 14-15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Güzelcehisar plajı, Hatipler plajı, İnkumu plajı, Kızılkum plajı, Mugada plajı, Bozköy plajı, Çakraz plajı, Göçgün plajı, Kapısuyu plajı, Karaman plajı ve Tekkeönü plajı'nda denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.
Bartın'da denize girmek 3 gün yasaklandı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA