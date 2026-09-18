Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Bartın’da 300 sülün doğaya salındı

Bartın’da 300 sülün doğaya salındı

Bartın’da yaban hayatının desteklenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla 300 sülün doğaya bırakıldı. Çalışmayla hayvan türlerinin yaşam alanlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bartın’da 300 sülün doğaya salındı - Resim: 1

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından yaban hayatının desteklenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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Bartın’da 300 sülün doğaya salındı - Resim: 2

Çalışma kapsamında 300 sülün doğaya salındı.

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Bartın’da 300 sülün doğaya salındı - Resim: 3

Sülünlerin doğaya bırakılması dolayısıyla düzenlenen programa Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan katıldı.

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Bartın’da 300 sülün doğaya salındı - Resim: 4

Gerçekleştirilen salımla Bartın’daki hayvan türlerinin yaşam alanlarının desteklenmesi amaçlandı.

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Bartın’da 300 sülün doğaya salındı - Resim: 5

Yaban hayatının korunmasının önemi vurgulandı.

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Bartın’da 300 sülün doğaya salındı - Resim: 6

Yetkililer, yaban hayatının desteklenmesine yönelik benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

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