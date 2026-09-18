Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından yaban hayatının desteklenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bartın’da 300 sülün doğaya salındı
Bartın’da yaban hayatının desteklenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla 300 sülün doğaya bırakıldı. Çalışmayla hayvan türlerinin yaşam alanlarının desteklenmesi hedefleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
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Çalışma kapsamında 300 sülün doğaya salındı.
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Sülünlerin doğaya bırakılması dolayısıyla düzenlenen programa Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Rabia Kalmaz Kaptan katıldı.
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Gerçekleştirilen salımla Bartın’daki hayvan türlerinin yaşam alanlarının desteklenmesi amaçlandı.
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Yaban hayatının korunmasının önemi vurgulandı.
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Yetkililer, yaban hayatının desteklenmesine yönelik benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
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