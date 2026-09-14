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Kaynak: AA

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Bartın merkezli yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ve silah ticareti, müstehcenlik, suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama ve FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldı. Operasyonların ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekipler, Bartın, Edirne ve Kayseri’de tespit edilen 30 adrese operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 34 şüpheliden 26’sı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 479,33 gram sentetik uyuşturucu, 1960 içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 12 sentetik ecza ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 58 kök kenevir, 15 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, 4 av tüfeği ve 4 tabanca bulundu.

Operasyonlarda silahların yanı sıra çok sayıda mermi ve fişeğe de el konuldu.