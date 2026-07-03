Bartın'ın asırlık kültürel mirası, göz nuru el sanatları, köklü tarihi ve damak çatlatan coğrafi işaretli yöresel lezzetleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde dev bir organizasyonla görücüye çıktı.

Bartın Valiliği koordinasyonunda ve Bartın Dernekler Federasyonu kısa adıyla BARFED tarafından büyük bir titizlikle düzenlenen Bartın İl Tanıtım Günleri, kapılarını tüm Türkiye’den ve İstanbul’dan gelen ziyaretçilerine büyük bir coşkuyla açtı.

Bartın yöresine ait rengarenk geleneksel kıyafetleriyle sahne alan folklor ekipleri, sergiledikleri canlı halk oyunları performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı. Davul ve klarnetin yankılandığı etkinlik alanında katılımcılar, Karadeniz'in ritmine ayak uydurarak stantları büyük bir neşeyle gezdi. Ziyaretçilere Bartın'ın dünyaca ünlü Amasra salatası başta olmak üzere, kente özgü pek çok tescilli ve geleneksel lezzet tamamen ücretsiz bir şekilde ikram edildi.

Bartın mutfağının ulusal çapta öne çıkan ve damaklarda unutulmaz izler bırakan en seçkin lezzetleri stantlardaki yerini aldı.

Ziyaretçilerin tadına bakmak için uzun kuyruklar oluşturduğu menüde; bin bir emekle hazırlanan pirinçli mantı, mis kokulu fesleğenli gözleme, taş fırınlardan taze çıkan saç ekmeği ve tarihi çok eskilere dayanan ağda tatlısı yer aldı. Bunların yanı sıra geleneksel yöntemlerle mayalanan çöven ekmeği, kat kat açılan meşhur beyaz baklava, doğallığıyla göz dolduran manda yoğurdu, şifa kaynağı olarak bilinen Kumluca kestane balı, cevizli helva ve enfes çıtırlığıyla Bartın börekleri İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Tatlı severlerin odak noktası haline gelen ve ismiyle merak uyandıran Deli Oğlan Sarığı tatlısı ile ağızda dağılan fındıklı çekme helvası da fuarın en çok konuşulan gastronomi ürünleri arasında yer almayı başardı.

İstanbul’da yaşayan yüz binlerce Bartınlıyı ve kültür meraklılarını bir araya getiren bu anlamlı organizasyonun açılış törenine devletin zirvesinden ve yerel yönetimlerden çok önemli isimler katılım sağladı.

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Bartın Dernekler Federasyonu Başkanı Sabri Avcı ve çok sayıda Bartın sivil toplum kuruluşu temsilcisi açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Protokol üyeleri açılışın ardından stantları tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve Bartın’ın tanıtımı için emek veren tüm derneklere teşekkürlerini iletti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, şehrin hak ettiği değeri görmesi için bu tür etkinliklerin büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Vali Arslan konuşmasında, Bartın'ımızın mavi ve yeşilin buluştuğu adeta saklı bir cennet olduğunu ifade etti.

Bartın Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sabri Avcı ise yaptığı konuşmada tüm İstanbulluları birlik ve beraberlik ruhuyla etkinliğe davet etti. Bugün burada hem folklor ekiplerimizle hem muazzam gastronomimiz ve tüm yemeklerimizle, aynı zamanda köklü kültürel değerlerimiz ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeyiz diyen Genel Başkan Sabri Avcı, İstanbul’daki tüm vatandaşlara seslenerek pazar gününe kadar sürecek bu şölen için çıkın çıkın gelin çağrısında bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya da kentin hem ekonomik hem de turistik açıdan kalkınmasında tanıtım günlerinin rolünün çok büyük olduğunu ifade etti.

Başkan Yalçınkaya konuşmasında, Bartın’ın gastronomi anlamındaki benzersiz lezzetlerini ve kültürel anlamdaki büyüleyici doğal güzelliklerini İstanbul halkına en doğru şekilde tanıtmak için buraya geldiklerini belirtti. Başta İstanbul'da yaşayan gurbetçi Bartınlı hemşehrilerimiz olmak üzere, kültüre, tarihe ve iyi yemeğe değer veren tüm İstanbul halkını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne beklediklerini vurguladı.

Etkinlik kapsamında sadece yemekler değil, Bartın’ın yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan ve UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine giren el sanatları da canlı performanslarla sergilendi. Özellikle Bartınlı kadınların ellerinde hayat bulan, gümüş tellerin siyah tül üzerine ilmek ilmek işlenmesiyle yapılan tarihi Bartın tel kırma sanatı standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.