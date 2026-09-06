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Kaynak: İHA

Olay, İnkumu sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre denizde yüzerken rahatsızlanan Durmaz, çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Sahilde tesadüfen bulunan bir sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı bilinci kapalı kadına uzun süre kalp masajı uygulandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semra Durmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın kıyıda yapılan kalp masajı müdahale anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Semra Durmaz için Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Merhume, kılınan namazın ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Eski Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncı ile çok sayıda yakını ve seveni katıldı.