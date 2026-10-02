Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Bartın Belediyesi’nin kuruluşunun 150. yılı dolayısıyla kentin tarihsel, kültürel ve sosyal birikimini gelecek kuşaklara aktaracak kapsamlı bir kitap hazırlanıyor. Bartın Üniversitesi akademik personeli tarafından kaleme alınacak eserde, kentin antik döneminden kentsel gelişimine, somut olmayan kültürel mirasından yaşayan kültürüne kadar pek çok başlık akademik bir yaklaşımla ele alınacak.

150. YILA ANLAMLI ARMAĞAN

Bartın Belediyesi’nin kuruluşunun 150. yıl dönümü kapsamında kentin geçmişten günümüze uzanan tarihsel ve kültürel birikiminin kapsamlı bir eserle kayıt altına alınması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Bartın’ın kent kimliğini farklı yönleriyle ele alacak kitabın hazırlık sürecine ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Üniversitesi akademik personelini Belediye Meclis Salonu’nda ağırlayarak hazırlanacak eserin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bartın’ın 150 yıllık belediyecilik geçmişinin yanı sıra kentin daha eski dönemlere uzanan tarihsel birikiminin de ele alınacağı çalışmanın, Bartın’ın kültürel hafızasının kayıt altına alınması açısından önemli bir başvuru kaynağı olması hedefleniyor.

ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZ BARTIN’INA UZANAN KAPSAM

Hazırlanacak kitapta yalnızca belediyecilik tarihine değil, Bartın’ın sahip olduğu geniş tarihsel ve kültürel mirasa da yer verilmesi planlanıyor.

Eserde;

Bartın’ın antik dönem tarihi,

kentin tarihsel gelişimi,

kentsel gelişim ve şehirleşme süreci,

somut kültürel miras,

somut olmayan kültürel miras,

yerel gelenek ve görenekler,

yaşayan kültür,

Bartın’ın kent kimliği ve toplumsal hafızası

gibi farklı başlıkların akademik çalışmalar ışığında ele alınması öngörülüyor.

Böylece Bartın’ın geçmişten bugüne geçirdiği değişimin farklı disiplinlerin bakış açısıyla ortaya konulması amaçlanıyor.

AKADEMİSYENLER HAZIRLAYACAK

Kentin 150 yıllık belediye geçmişini ve daha geniş tarihsel-kültürel birikimini ele alacak eser, Bartın Üniversitesi akademik personeli tarafından hazırlanacak.

Çalışmada farklı alanlardan akademisyenlerin katkılarının bir araya getirilmesiyle Bartın’ın tarihine, kültürüne ve kentleşme sürecine çok yönlü bir bakış sunulması hedefleniyor.

Eserin bölüm yazarları arasında Bartın’ın tarihi ve kültürel değerleri üzerine çalışmalarıyla bilinen Çetin Asma da yer alacak.

Akademik katkıların yanı sıra kentin hafızasında yer etmiş kültürel unsurların da çalışmaya dahil edilmesiyle, kitabın yalnızca akademik bir yayın olmasının ötesinde Bartın’ın geçmişini gelecek kuşaklara taşıyan kapsamlı bir kültür eseri olması amaçlanıyor.

İÇERİK TOPLANTIDA MASAYA YATIRILDI

Projenin hazırlık sürecinde gerçekleştirilen toplantıda, kitapta yer alabilecek konu başlıkları ve içeriğin kapsamı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bartın’ın kent kimliğinin hangi başlıklar altında ele alınacağı, tarihsel süreçlerin nasıl aktarılacağı ve kültürel mirasın hangi yönleriyle kayıt altına alınacağı konusunda akademik personelin görüşleri değerlendirildi.

Toplantıda farklı disiplinlerin katkısıyla Bartın’ın tarihsel ve kültürel yapısının bütüncül biçimde ortaya konulmasının önemi üzerinde duruldu.

KENT HAFIZASININ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI HEDEFLENİYOR

Kentlerin tarihini yalnızca fiziki yapılarının değil, insanların yaşam biçimleri, gelenekleri, kültürel üretimleri ve toplumsal hafızalarının da oluşturduğu anlayışından hareketle hazırlanacak eser, Bartın’ın geçmişine ilişkin farklı unsurları aynı çalışma içerisinde buluşturmayı hedefliyor.

Bu yönüyle kitap çalışmasının, Bartın’ın sahip olduğu kültürel değerlerin belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da işlev üstlenmesi bekleniyor.

Özellikle somut olmayan kültürel mirasın ve yaşayan kültürün eserde yer alacak olması, kentin yalnızca tarihi yapılarıyla değil, günlük yaşam içerisinde sürdürülen kültürel değerleriyle de ele alınmasına imkan sağlayacak.

YALÇINKAYA’DAN AKADEMİK PERSONELE TEŞEKKÜR

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, toplantı sırasında akademik personelin katkılarından dolayı teşekkür etti.

Belediyenin 150. kuruluş yıl dönümüne yönelik hazırlanan çalışmanın, Bartın’ın tarihsel ve kültürel birikiminin kapsamlı biçimde ele alınmasına katkı sunması hedeflenirken, üniversite ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin de bu çalışmayla somut bir çıktıya dönüşmesi amaçlanıyor.

BARTIN’IN 150 YILLIK HİKÂYESİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Bartın Belediyesi’nin 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kitap projesi, kentin geçmişten günümüze uzanan hikâyesini farklı başlıklar üzerinden ele almayı amaçlıyor.

Antik dönemden başlayan tarihsel süreç, kentsel gelişim, kültürel miras ve yaşayan kültürle birlikte değerlendirilerek Bartın’ın çok katmanlı kent kimliğinin ortaya konulması planlanıyor.

Bartın Üniversitesi akademisyenlerinin bilimsel katkılarıyla hazırlanacak eser tamamlandığında, Bartın’ın tarihsel ve kültürel birikimini bir arada sunan kapsamlı bir kaynak olarak kentin kültür hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Belediyenin 150. yılına özel hazırlanacak çalışma, aynı zamanda kentin geçmişine ilişkin bilgi ve birikimin yazılı olarak gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önem taşıyor.