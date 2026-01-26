

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Düzgün, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Tek bir kayba daha tahammülümüz yok dedik, ancak ne yazık ki kayıplar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GENÇ BİR AVUKAT DAHA GÖREV BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, 7 Ocak’ta kamuda görev yapan Av. Zekeriya Polat’ın, takip ettiği davanın karşı tarafınca silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Henüz mesleğinin başında, bir çocuk babası olan Polat’ın ölümünün hukuk camiasında derin bir yara açtığı vurgulandı.

Barolar, yalnızca bu olayın değil; bugüne kadar adını saymakta zorlandıkları pek çok avukatın tehdit, darp ve cinayetlere kurban gittiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE AVUKATLIK TEHLİKE ALTINDA

Ortak açıklamada, Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün 2012 ve 2019 yıllarında Türkiye’deki avukatlara ithaf edilmiş olmasının, ülkede avukatlık mesleğinin ne denli büyük bir risk altında olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Avukatların görevlerini yerine getirirken hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen “Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Dair Sözleşme” hatırlatıldı.

12 Mart 2025’te kabul edilen ve 13 Mayıs 2025’te imzaya açılan sözleşmenin, avukatlara yönelik tehdit ve saldırıları insan hakları ihlali olarak tanımlayan ilk bağlayıcı uluslararası metin olduğunun altı çizildi.

“TÜRKİYE’NİN TARAF OLMAMASI SESSİZ KABUL ANLAMINA GELİR”

Barolar, Türkiye’nin söz konusu sözleşmeye hâlâ taraf olmamasının;

avukatların öldürülmesinin, adliye koridorlarında darp edilmesinin, büro ve iş yerlerinde silahlı saldırıya uğramasının sessizce kabullenilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Türkiye’nin acilen sözleşmeye taraf olması, imzalaması ve gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmesinin artık zorunluluk olduğu ifade edildi.

TBB’nin Talepleri Yıllardır Karşılıksız

Türkiye Barolar Birliği’nin;

4 Nisan 2022’de TBMM’ye, 8 Temmuz 2022’de Adalet Bakanlığı’na sunduğu başvurularda yer alan;

Avukata şiddetin öncelikli gündem yapılması,

Meclis Araştırma Komisyonu kurulması,

Zorunlu tedbirlerin alınması,

Mevzuat çalışması yapılması

önündeki taleplerin bugüne kadar karşılanmadığı, buna karşın şiddet olaylarının artarak devam ettiği belirtildi.

TBMM’YE AÇIK VE NET TALEP

Barolar, Anayasa’nın 98. maddesi ile TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını, TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasını ve acil yasal düzenlemeler yapılmasını bir kez daha ısrarla talep etti.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı’na sunulan önerilerin derhal hayata geçirilmesi, devlet kurumlarında ve toplum genelinde avukata yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık oluşturacak somut adımların atılması istendi.

“BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Açıklamanın sonunda, barolar adına konuşan Aksaray Barosu Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün şu mesajı verdi:

“Tek bir kayba daha tahammülümüz yok. TBMM’de bulunan avukat ve hukukçu milletvekillerinin bu konuda öncülük etmesini bekliyoruz. Avukatlara yönelik şiddet sona erene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

BAROLAR, MESLEK ŞEHİTLERİNİ BİR KEZ DAHA SAYGI VE RAHMETLE ANDI

Açıklamaya Katılan Barolar

Türkiye’nin dört bir yanından 80’e yakın baro, ortak açıklamaya imza atarak avukata yönelik şiddetin durdurulması çağrısında birleşti.