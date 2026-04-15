ANLAMLI ORGANİZASYONA KATILIM

Aksaray Baro Başkanı Erçin Mevlüt Düzgün, Aksaray Valiliği tarafından düzenlenen “Mehmetçik Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni”ne katılım sağladıklarını açıkladı. Düzenlenen etkinliğin, hem çevre bilinci hem de şehitlerin hatırasını yaşatma açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Düzgün, törende yapılan çalışmaların toplumsal farkındalık oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlimiz Valiliği tarafından düzenlenen ‘Mehmetçik Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni’ne katılım sağladık. Geleceğe nefes olmak, doğaya katkı sunmak ve aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına dikilen her fidanın anlamı büyük. Bu anlamlı organizasyon için Aksaray Valisi Sayın Murat Duru başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

“HER FİDANIN ANLAMI BÜYÜK”

Düzenlenen fidan dikim etkinliğinin, çevre duyarlılığı açısından önemli bir adım olduğu ifade edilirken, aynı zamanda şehitlerin hatırasını yaşatmaya yönelik sembolik bir değer taşıdığına dikkat çekildi.

Yetkililer, bu tür organizasyonların toplumda doğa bilincinin artırılması açısından önemli rol oynadığını belirtiyor.

KAMU KURUMLARINDAN ORTAK MESAJ

Valilik öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılım sağladığı öğrenildi. Programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, çevreye katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceği mesajı verildi.

Gerçekleştirilen etkinliğin ardından benzer çevre projelerinin önümüzdeki süreçte de sürdürülmesi bekleniyor. Kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen çalışmaların, hem doğaya katkı hem de toplumsal bilinç açısından önemini koruduğu değerlendiriliyor.