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Kaynak: İHA

Malatya'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi yakınlarında, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Akçadağ yönüne ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

Otomobilden yükselen alevler yol kenarında bulunan kayısı bahçesine de sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle hem araçtaki hem de bahçedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan A.E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan M.A.E. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.