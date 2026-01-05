Türkiye'de bir süredir yürütülen ve kamuoyuna çoğunlukla “barış ve kardeşlik süreci” başlığı altında sunulan yeni dönem, her ne kadar iç dinamikler, toplumsal talepler ve tarihsel yükler üzerinden okunmaya çalışılsa da, daha geniş bir jeopolitik çerçevenin tamamen dışında değerlendirilemez. Bunu kabul etmek, süreci peşinen değersizleştirmek anlamına gelmez; aksine, onu gerçek bağlamına yerleştirme çabasıdır. Ne var ki tam da bu nedenle, her yeni gün sürecin tarafları arasında açık ya da örtük pazarlıklar olup olmadığı sorusu insanı yeniden şaşırtıyor, yeniden kuşkulandırıyor.

Dünyaya baktığımızda, barış süreçlerinin çoğunun masum başlangıç hikâyelerine sahip olmadığını görüyoruz. Enerji kaynaklarının kendisi ya da bu kaynaklara ulaşma yolları, bugün çatışmalar kadar “barışların” da asli belirleyeni hâline gelmiş durumda. Petrol, doğal gaz, nadir madenler ya da stratejik geçiş güzergâhları… Zenginliğin biçimi değişse bile, ona sahip olma ve onu paylaşmama dürtüsü değişmiyor. Bu dürtü, toplumları yalnızca cephelerde değil, müzakere masalarında da karşı karşıya getiriyor.

Türkiye’nin jeopolitik konumu tam da bu nedenle hem bir avantaj hem de bir kırılganlık alanı. Kafkasya’dan Orta Doğu’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e uzanan enerji ve ticaret hatlarının kesişiminde duran bir ülkeden söz ediyoruz. Böyle bir ülkede yürütülen her “iç barış” girişimi, ister istemez dış dünyanın radarına girer. Soru şu: Bu radar, süreci korumak için mi açık, yoksa süreci kendi çıkarlarına göre şekillendirmek için mi?

Bu noktada Venezüella örneği öğretici bir karşılaştırma sunuyor. Latin Amerika’nın bu zengin petrol ülkesinde yıllardır yaşanan siyasal gerilimler, yalnızca ideolojik kamplaşmalarla ya da yönetim krizleriyle açıklanamaz. Venezüella, aynı zamanda küresel enerji piyasalarının ve büyük güç rekabetinin sahnesidir. Ülkede zaman zaman dillendirilen “ulusal uzlaşı” ya da “diyalog” çağrılarının, petrol üretimi, yaptırımlar ve enerji arz güvenliği tartışmalarından bağımsız düşünülebildiği pek söylenemez. Barış dili orada da vardır, fakat bu dilin arka planında sert pazarlıklar hiç eksik olmaz.

Peki Türkiye’de durum çok mu farklı? Elbette her ülkenin kendine özgü tarihsel, kültürel ve toplumsal koşulları vardır. Ancak küresel sistemin işleyiş mantığı benzerdir. Barış süreçleri çoğu zaman yalnızca silahların susmasıyla değil, çıkarların dengelenmesiyle ilerler. Bu dengeleme çabası, taraflar arasında açıkça konuşulmadığında ise kamuoyunda güvensizlik üretir. Bugün toplumun geniş kesimlerinde hissedilen şaşkınlık biraz da buradan kaynaklanıyor.

Bir yandan “kardeşlik”, “ortak gelecek” ve “toplumsal barış” vurguları yapılırken, diğer yandan hangi sözlerin kime verildiği, hangi tavizlerin masada dolaştığı belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik, sürecin doğal bir parçası mı, yoksa bilinçli bir tercih mi? Daha da önemlisi, bu belirsizlik sürdürülebilir mi?

Tarih bize şunu gösteriyor: Pazarlıkların inkâr edildiği barış süreçleri, pazarlıkların açıkça tartışıldığı süreçlerden daha kırılgan oluyor. Çünkü inkâr, söylentiyi; söylenti ise korkuyu besliyor. Venezüella’da yaşananlar da bunu doğruluyor. Şeffaf olmayan her uzlaşma denemesi, bir süre sonra daha sert bir çatışma dalgasına zemin hazırlayabiliyor.

Türkiye’de bugün asıl sorulması gereken soru belki de şu: Barışın kendisinden mi korkuyoruz, yoksa barış adına yapılacak pazarlıkların toplumsal meşruiyetinden mi? Eğer mesele birincisi değilse, yani toplum barış fikrine bütünüyle karşı değilse, o zaman ikinci başlık üzerinde cesurca durmak gerekiyor. Barış, kutsal bir kavram olduğu için eleştiriden muaf tutulamaz. Tam tersine, en çok da barış konuşulurken eleştiriye ihtiyaç vardır.

Enerji hatlarının, küresel güç dengelerinin ve bölgesel hesapların bu kadar iç içe geçtiği bir dünyada, Türkiye’nin yürüttüğü her süreç ister istemez bu büyük oyunun bir parçası olacaktır. Mesele, bu oyunda edilgen bir figür mü olacağımız, yoksa kendi toplumsal önceliklerini açıkça savunan bir özne mi kalacağımızdır.

Belki de bu yüzden, her yeni güne yeniden şaşırmak mümkündür. Çünkü şaşkınlık, henüz tüm kartların açılmadığını gösterir. Kartlar açıldığında ise, barışın gerçekten kardeşlik mi, yoksa iyi paketlenmiş bir pazarlık mı olduğunu daha net anlayacağız. O güne kadar sormaya, eleştirmeye ve karşılaştırmaya devam etmek, barışın değil; sessizliğin düşmanıdır.