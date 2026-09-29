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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gündeme gelen TERA Portföy ve IC Holding iddiasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yarkadaş, önceki paylaşımında TERA Portföy'den 53 milyar TL tutarında para çekildiğini ve işlemin IC Holding tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü. IC Holding ise söz konusu iddiayı reddetti.

Bunun üzerine söz konusu paylaşımını kaldırdığını belirten Yarkadaş, şirketin açıklamasını da kendi hesabından yayımladığını aktardı.

"BÖYLE BİR İLİŞKİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Yarkadaş, paylaşımının ardından yaptığı daha kapsamlı incelemede IC Holding ile TERA arasında iddia ettiği şekilde bir bağlantı bulunmadığını belirtti.

Yarkadaş, IC'nin yalnızca aile fonlarının bulunduğunu öğrendiğini ifade ederek, ortaya çıkan karışıklığın sorumluluğunu üstlendi ve hem kamuoyundan hem de IC Holding'den özür diledi.

Yarkadaş'ın açıklamasında, daha önce yaptığı paylaşımın IC Holding tarafından kesin bir dille reddedildiği, bu nedenle ilgili paylaşımın kaldırıldığı ve şirketin açıklamasının yayımlandığı belirtildi. Yarkadaş, paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde attığım 'TERA'dan 53 milyar TL'yi çeken IC HOLDİNG çıktı' iddiası IC HOLDİNG tarafından kesin bir dille reddedildi. Bunun üzerine iddiayı içeren twiti kaldırdım ve şirketin açıklamasını yayımladım. Daha kapsamlı bir araştırma yapınca IC Holding ile TERA arasında böyle bir ilişkinin olmadığını; IC'nin sadece aile fonlarının bulunduğunu öğrendim. Dolayısıyla böyle bir karışıklığa yol açtığım için kamuoyundan ve kendilerinden özür diliyorum."