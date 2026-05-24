Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada ABD ile İran ve diğer bazı ülkeler arasında önemli bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini belirtti. Bu açıklama, piyasalarda jeopolitik risklerin azalabileceği yönünde beklenti oluşturdu.

BİTCOİN VE ETHEREUM YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dün sert düşüş yaşayan kripto para piyasası, bugün yeniden yükseliş trendine girdi.

Bitcoin yüzde 1,5 artışla 76 bin 666 dolar seviyesine yükseldi.

Ethereum ise yüzde 2,5 değer kazanarak 2 bin 118 dolar seviyesine çıktı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER PİYASAYI ETKİLİYOR

NTV'nin haberinde yer alan bilgilere göre Uzmanlara göre, küresel ölçekte tansiyonun düşmesine yönelik gelişmeler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlıyor. Bu durum da kripto para piyasalarında kısa vadeli yükselişleri destekliyor.

Piyasalarda, ABD-İran hattındaki gelişmelerin seyrine bağlı olarak hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.