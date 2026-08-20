Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın şikayeti doğrultusunda yerel gazeteci Ali Türkaslan sabah saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ifade tutanaklarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Barış Terkoğlu, tarafların ifadelerindeki detayları aktardı.

ÇAMLI: "ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KAYITLARLA TEHDİT EDİLDİM"

İfade tutanaklarında yer alan bilgilere göre Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulüp asbaşkanı Tufan Koç’un gazeteci Ali Türkaslan tarafından telefonla arandığını belirtti. Çamlı, görüşme esnasında hoparlörün açık olduğunu; kulüp menajeri Seyit İçgül ve genel müdür yardımcısı Okan Akkaya'nın da konuşmaya tanıklık ettiğini aktardı. Çamlı, Türkaslan’ın elinde kendisine ait otel ve ses kayıtları bulunduğunu, özel hayatına ilişkin iddialarla özel hayatı üzerinden tehdit edildiğini ileri sürdü.

TÜRKASLAN: "TEHDİT İDDİASI GERÇEK DIŞI”

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden gazeteci Ali Türkaslan ise Ali Çamlı ile geçmişe dayalı husumeti bulunduğunu, eski imam olan Çamlı'nın daha önce kendisine yönelik tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığını ve bu cezaların onandığını ifade etti.

Türkaslan, Asbaşkan Tufan Koç’u arama gerekçesinin otel kayıtları olmadığını belirtti. 19 Ağustos’ta yapılan basın açıklamasında Çamlı’nın kendisine hitaben "soysuz" kelimesini kullandığını savunan Türkaslan, Koç'a WhatsApp üzerinden ulaşarak söz konusu ifadenin şahsına yönelik olup olmadığını sorduğunu aktardı.