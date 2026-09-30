Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş

Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV YouTube kanalında bir vatandaşın banka müşteri temsilcisiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaştı. Mesajlarda müşteriye Tera ve Pusula fonlarının önerildiği, müşterinin ise bu fonları almadığını belirttiği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 1

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV YouTube kanalında kendisine ulaştırılan WhatsApp mesajlarının ekran görüntülerini yayımladı.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 2

Terkoğlu, mesajların gönderildiği bankanın adının kendisinde bulunduğunu belirterek, gerekmesi halinde banka ve mesajları paylaşabileceğini söyledi.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 3

Terkoğlu’nun aktardığı yazışmalara göre bir banka müşteri temsilcisi, WhatsApp üzerinden bir müşteriye fon önerisinde bulundu.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 4

Müşteri ise kendisine hangi fonların önerildiğini sordu.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 5

Müşteri temsilcisinin buna karşılık Tera ve Pusula fonlarını önerdiği belirtildi.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 6

Yazışmalarda müşteri, söz konusu fonları satın almadığını ifade etti.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 7

Fonlarla ilgili sosyal medyada bazı paylaşımlar gördüğünü ve bu nedenle şüphelenerek yatırım yapmadığını belirtti.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 8

Müşteri, durumu başka bir müşteri temsilcisine de bildirdiğini söyledi.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 9

İsmi geçmeyen vatandaş, 17 Eylül’de yaşanan gelişmelerin ardından fonları satın almamış olmaktan duyduğu memnuniyeti yine WhatsApp üzerinden dile getirdi.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 10

Terkoğlu’nun paylaştığı mesajlara göre müşterinin, “İyi ki bu fonları almadım” şeklindeki mesajına cevap geldi.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 11

Müşteri temsilcisi, “Ay evet, iyi ki patladı hepsi” yanıtını verdi.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 12

Terkoğlu, söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini iddiasına ilişkin delil olarak paylaştığını belirtti.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 13

SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören bazı fonların alım satım işlemlerini durdurmuştu.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 14

Kurul ayrıca bazı fonların belirleyeceği yöntem doğrultusunda tasfiye edilmesine karar vermişti.

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Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş - Resim: 15

Tasfiye sürecine alınan fonların toplam büyüklüğünün yaklaşık 830 milyar lira olduğu belirtilirken, yatırımcı sayısına ilişkin haberlerde 500 binin üzerinde rakamlar yer aldı.

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