Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV YouTube kanalında kendisine ulaştırılan WhatsApp mesajlarının ekran görüntülerini yayımladı.
Barış Terkoğlu tek tek anlattı: Tera ve Pusula’yı banka müşterilere önermiş
Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV YouTube kanalında bir vatandaşın banka müşteri temsilcisiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaştı. Mesajlarda müşteriye Tera ve Pusula fonlarının önerildiği, müşterinin ise bu fonları almadığını belirttiği görüldü.Kaynak: Haber Merkezi
Terkoğlu, mesajların gönderildiği bankanın adının kendisinde bulunduğunu belirterek, gerekmesi halinde banka ve mesajları paylaşabileceğini söyledi.
Terkoğlu’nun aktardığı yazışmalara göre bir banka müşteri temsilcisi, WhatsApp üzerinden bir müşteriye fon önerisinde bulundu.
Müşteri ise kendisine hangi fonların önerildiğini sordu.
Müşteri temsilcisinin buna karşılık Tera ve Pusula fonlarını önerdiği belirtildi.
Yazışmalarda müşteri, söz konusu fonları satın almadığını ifade etti.
Fonlarla ilgili sosyal medyada bazı paylaşımlar gördüğünü ve bu nedenle şüphelenerek yatırım yapmadığını belirtti.
Müşteri, durumu başka bir müşteri temsilcisine de bildirdiğini söyledi.
İsmi geçmeyen vatandaş, 17 Eylül’de yaşanan gelişmelerin ardından fonları satın almamış olmaktan duyduğu memnuniyeti yine WhatsApp üzerinden dile getirdi.
Terkoğlu’nun paylaştığı mesajlara göre müşterinin, “İyi ki bu fonları almadım” şeklindeki mesajına cevap geldi.
Müşteri temsilcisi, “Ay evet, iyi ki patladı hepsi” yanıtını verdi.
Terkoğlu, söz konusu yazışmaların ekran görüntülerini iddiasına ilişkin delil olarak paylaştığını belirtti.
SPK, 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören bazı fonların alım satım işlemlerini durdurmuştu.
Kurul ayrıca bazı fonların belirleyeceği yöntem doğrultusunda tasfiye edilmesine karar vermişti.
Tasfiye sürecine alınan fonların toplam büyüklüğünün yaklaşık 830 milyar lira olduğu belirtilirken, yatırımcı sayısına ilişkin haberlerde 500 binin üzerinde rakamlar yer aldı.