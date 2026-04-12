Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin tırmanması, küresel piyasalarda “Kara Pazartesi” endişesini yeniden alevlendirdi.

ABD-İran ilişkilerindeki ani bozulma, enerji yollarındaki olası tıkanma ve büyük güçler arasındaki restleşmeler, yatırımcıları tedirgin ediyor.

Ekonomist Barış Soydan’ın değerlendirmesine göre piyasaları sarsma potansiyeli taşıyan 5 kritik gelişme şöyle sıralanıyor:

1- ABD-İran barış görüşmeleri çöktü

2- Trump ABD savaş gemilerinin Hürmüz'ü bloke edeceğini açıkladı, İran'ın Çin'e petrol ihracatı duracak

3- NY Times Çin'in İran'a silah parçası sattığını ve karadan havaya füze satmayı değerlendirdiğini yazdı.

4- Trump İran'a silah sattığı tespit edilirse Çin'e %50 ek gümrük vergisi koyacağını söyledi.

5- Netanyahu ateşkesi tanımadığını, İsrail'in İran'a saldırılarının süreceğini söyledi.

