Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin tırmanması, küresel piyasalarda “Kara Pazartesi” endişesini yeniden alevlendirdi.
ABD-İran ilişkilerindeki ani bozulma, enerji yollarındaki olası tıkanma ve büyük güçler arasındaki restleşmeler, yatırımcıları tedirgin ediyor.
Ekonomist Barış Soydan’ın değerlendirmesine göre piyasaları sarsma potansiyeli taşıyan 5 kritik gelişme şöyle sıralanıyor:
1- ABD-İran barış görüşmeleri çöktü
2- Trump ABD savaş gemilerinin Hürmüz'ü bloke edeceğini açıkladı, İran'ın Çin'e petrol ihracatı duracak
3- NY Times Çin'in İran'a silah parçası sattığını ve karadan havaya füze satmayı değerlendirdiğini yazdı.
4- Trump İran'a silah sattığı tespit edilirse Çin'e %50 ek gümrük vergisi koyacağını söyledi.
5- Netanyahu ateşkesi tanımadığını, İsrail'in İran'a saldırılarının süreceğini söyledi.