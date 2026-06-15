Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında gümüş fiyatları yüzde 4 oranında değer kazanarak 70,80 dolar seviyelerine kadar tırmandı.

Dünya Gazetesi'nden Damla Kaya'nın aktardığı bilgilere göre; bu sert yükselişin arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasının resmileşmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüş yatıyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM BİTTİ, PETROL ÜÇ AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Küresel enerji sevkiyatının yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözülmesi, piyasalardaki enerji kaynaklı enflasyon korkularını hızla yatıştırdı. Geçtiğimiz aylarda Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarını zirveye taşımış ve bu durum da küresel enflasyon endişelerini körüklemişti. Artan enflasyon beklentileri ise faiz getirisi olmayan gümüş gibi değerli metallere olan talebi doğrudan baskılıyordu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasına ve ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasına tam yetki verdiğini duyuran açıklaması piyasaların seyrini tamamen değiştirdi. The Times of Israel'in haberine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi'nin de ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaları sonlandıran tarihi anlaşmayı doğrulamasıyla WTI ham petrol fiyatı yüzde 4,8 değer kaybederek 78,85 dolar ile son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER VE TEKNİK BEKLENTİLER

Yaşanan bu küresel rahatlamanın ardından XAG/USD paritesi 70,54 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, fiyatların 71,70 dolar seviyesindeki 20 günlük üssel hareketli ortalamanın altında kalması, kısa vadedeki düşüş riskinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 40 seviyesinin altından çıkarak tekrar 40-60 bandına yerleşmesi piyasada bir toparlanma sinyali olarak okunsa da, teknik görünümün tam anlamıyla güçlenmesi için bu endeksin 60 barajını aşması gerektiği belirtiliyor.

Yukarı yönlü senaryolarda 20 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 71,70 dolar seviyesi en kritik direnç noktası olarak öne çıkıyor. Gümüşün bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapması, piyasadaki dengelenmenin en net işareti kabul edilecek. Bu ivmeyle birlikte sırasıyla 25 Mayıs zirvesi olan 78,83 dolar ve ardından psikolojik sınır olan 80 dolar seviyeleri hedef haline gelebilir.

Aksi durumda, yani 20 günlük ortalamanın aşılamaması halinde ise satış baskısının yeniden kendini hissettirebileceği ve fiyatların 23 Mart'ta test edilen 61,01 dolar destek seviyesine kadar geri çekilebileceği uyarısı yapılıyor. Jeopolitik risklerin masadan kalkmasıyla birlikte yatırımcıların tüm dikkati, çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) kararına odaklandı.