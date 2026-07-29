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Gazeteci Barış Pehlivan, sosyete ve sosyal medyada “tesettürlü fenomen” olarak tanınan 22 yaşındaki Fatma Soydaş’ın tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin arkasındaki hukuki gariplikleri kaleme aldı. Pehlivan, basındaki hedef göstermelerin ihbar, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerin ise delil kabul edildiğini belirterek sürecin detaylarını aktardı.

Hedef göstermenin ardından gelen soruşturma

Sürecin Akit gazetesinin 20 Temmuz’daki haberiyle başladığını belirten Pehlivan, gazetenin Soydaş’ı doğrudan hedef aldığını ifade etti. Yazısında olayın gelişimini aktaran Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"İçerikte isim yoktu ama kullanılan fotoğrafta hedef belliydi: Fatma Soydaş. Gördüğü ilginin sonunda Akit’in yaptığı bu 'haber', yargının işleyişini bilenler için 'Buraya kadar' demekti. Öyle de oldu. Bir gün sonra, İstanbul’da yaşayan Fatma Soydaş için nedense Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı."

Pehlivan, soruşturmanın hemen ardından yaşananları ise Akit'in haberini örnek vererek şöyle özetledi:

"Akit bu kez 'son dakika' diyerek haberi duyurdu: 'Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti!' Yargı mekanizması işliyordu."

"Garipliğin farkında mısınız?"

İlk suçlama olan "dini değerleri aşağılama" iddiasının tutuklama için yetersiz kalması üzerine dosyaya "müstehcenlik" maddesinin eklendiğini vurgulayan Pehlivan, savcılığın tutuklamaya sevk yazısındaki çelişkilere dikkat çekti.

Pehlivan; "Savcı demek istiyordu ki... Ey Fatma Soydaş, öpüşme yapay zekâ olsa da sen o erkekle buluşmuşsun! Hem ayrıca tesettürlü olmana rağmen, elbisenle havuzdan çıkış anını yayınlamışsın! Tamam, üstün tamamen kapalı olabilir ama vücuduna yapışmış o kumaş! Sahi, neyi konuştuğumuzun farkında mısınız?" ifadelerine yer verdi.

Kendi şikayet ettiği suçlama ile tutuklandı

Pehlivan’ın köşe yazısında belirttiği en çarpıcı detay ise Fatma Soydaş’ın, tutuklanmasına gerekçe gösterilen içerikler hakkında aslında bir ay önce suç duyurusunda bulunmuş olmasıydı.

Soydaş'ın avukatlarının 15 Haziran tarihli şikayet dilekçesinden alıntı yapan Pehlivan, fenomene yöneltilen suçlamalar ile mağduriyetinin birebir aynı olduğunu aktardı. Dilekçede şu satırlar yer alıyordu:

"Müvekkilin kendi iradesi dışında cinsel bir nesne gibi sunulması ve bu şekilde kamuoyu nezdinde teşhir edilmesi, yalnızca özel hayatın ve kişilik haklarının ihlali sonucunu doğurmamakta; aynı zamanda müstehcenlik kapsamında değerlendirilmesi gereken bir fiil olarak da karşımıza çıkmaktadır."

Sahte videoları üreten hesapların hâlâ aktif olduğunu ve içerik paylaşmaya devam ettiğini belirten

Pehlivan, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Sözün özü; Akit 'haberlerinin' ihbar, dijital kurguların ise mutlak delil sayıldığı bu süreçte Fatma Soydaş, sadece bir itibar suikastının değil, aynı zamanda bu suikastı görmezden gelip yönünü mağdura çeviren bir yargı pratiğinin de bedelini ödüyor."

Kaynak: Barış Pehlivan, "Bir ‘müstehcen’ tutuklama" başlıklı köşe yazısı (29 Temmuz 2026)