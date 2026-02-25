Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV'de Barış Terkoğlu ile ATV'nin yeni dizisi 'Aynı yağmur altında' ile ilgili konuştu. "Bir dizi çok tartışılıyor" diyen Pehlivan 'Aynı yağmur altında' dizisini işaret etti ve dizinin Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Hakan Kanda'nın projesi olduğunu söyleyerek yaptığı açıklama dikkat çekti.

Barış Pehlivan'ın gündem olan açıklaması şöyle:

'3 İSİM TANIDIK ÇIKIYOR'

"Bir dizi çok tartışılıyor. 'Aynı yağmur altında' ATV bu diziyi lanse ederken 3 isimle birlikte vermiş. Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Hakan Kanda'nın projesi.

'Hangi aklın ürünüdür bu' diye araştırınca bu 3 ismin tanıdık olduğu ortaya çıktı. ATV'deki 'Kertengele' dizisinin konusu bir suçlu var. İmam kıyafeti giyip cezaevinden kaçıyor. Sonunda sahte bir imam olarak hayatını sürdürüyor. Dini bilgisi olmaması rağmen camide imamlık da yapıyor. Böyle bir hikaye.

'DÖNEMİN DİYANET İŞLERİ BAKANI...'

Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Görmez ATV'nin, Turkuaz Medya Grubu'nun CEO'su olan Serhat Albayrak'ı arıyor. 'Buna bir çözüm bulun. İmamları neden kötülüyorsunuz?' diye. İddiaya göre Serhat Albayrak, Görmez'e beklemediği bir cavap veriyor ve diyor ki: Sizin Diyanet olarak yapmadığınızı biz Turkuaz Medya olarak yapıyoruz."