Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda Survivor'da mücadele eden Barış Murat Yağcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yarışmadan diskalifiye edilen Yağcı, havalimanında gözaltına alındı. İfade ve testleri alınan Barış Murat Yağcı'dan yeni hamle geldi.
Barış Murat Yağcı’nın Survivor macerası devam ediyor: Uyuşturucu negatif negatif çıktı, parkura geri döndü
Survivor'da mücadele ettiği sırada hakkında uyuşturucu operasyonunda yakalama kararı çıkartılan Barış Murat Yağcı, apar topar ülkeye dönmüştü. İfade ve örnek veren Yağcı, testinin çıkmasıyla yarışmaya geri döndü.Derleyen: Gül Devrim Koyun
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında 11 isim gözaltına alınmıştı.
Listede Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın da yer aldığı öğrenilmişti. Survivor'dan diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
YARIŞMAYA DÖNDÜ
Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonucu geçtiğimiz günlerde negatif çıktı. Yağcı testin ardından Survivor'a geri döndü.
"ALLAH DÖNMEMİ NASİP ETTİ"
Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ağladığı görülen Barış Murat Yağcı, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim" ifadelerini kullandı.