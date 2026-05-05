“Halil İbrahim Sofrası”, “Domates Biber Patlıcan” ve “Kara Sevda” gibi unutulmaz eserlerle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Barış Manço, yalnızca müziğiyle değil, “7’den 77’ye” programıyla da herkesin gönlünde “Barış Abi” olarak yer edinmişti. 1999 yılında vefat eden sanatçı, ardında silinmeyecek bir miras bıraktı.
Barış Manço’nun şarkısındaki gizem yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın kimin için bestelemiş
Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço’nun dillerden düşmeyen “Hal Hal” şarkısının ardındaki gizem, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Şarkıda geçen “Nazo Gelin” karakterinin, aslında Yeşilçam’ın usta oyuncularından Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.Derleyen: Cemile Kurel
Onun eserleri arasında ayrı bir yere sahip olan “Hal Hal”ın hikâyesi ise oldukça dikkat çekici. Her şey, Nazan Şoray’ın yeni albümü için beste arayışıyla Manço’nun Moda’daki evine gitmesiyle başlar.
O an için hazır bir şarkısı olmadığını söyleyen sanatçı, Şoray’ın hayal kırıklığını görünce ona özel bir eser hazırlayacağına söz verir. Bu sözden sadece birkaç gün sonra, Türk müziğinin en akılda kalıcı nakaratlarından biri doğar: “Hal Hal”.
Şarkının en merak edilen unsurlarından biri olan “Nazo Gelin”, aslında iki farklı kaynağın birleşimidir. İlk ilham, şarkıyı seslendiren Nazan Şoray’ın kendisidir. İkinci ilham ise yazar Kemal Bilbaşar’ın “Cemo” adlı romanındaki güçlü kadın karakterdir.
Barış Manço, bu iki ilhamı harmanlayarak unutulmaz bir figür yaratır.
İlginç bir detay daha vardır: Manço, bir dönem “Cemo”nun film uyarlaması için müzik yapma teklifi almış ancak askerlik nedeniyle bu projeye dahil olamamıştır. İçinde kalan bu isteği, “Hal Hal” ile sanata dönüştürmeyi başarmıştır.
Şarkı yayımlandığında büyük yankı uyandırır ve Nazan Şoray’a Altın Plak kazandırır.
Titizlikle hazırlanan bu çalışma, hem Manço’nun müzikal zekâsını hem de Şoray’ın yorum gücünü gözler önüne serer. Bugün “Hal Hal”, sadece bir şarkı değil; müzik ve edebiyatın iç içe geçtiği özel bir hatıra olarak yaşamaya devam ediyor.
Barış Manço’nun bir diğer efsane eseri “Gülpembe” ise yıllarca yanlış anlaşıldı. Çoğu kişi tarafından bir aşk şarkısı sanılan bu eser, aslında sanatçının büyük bir sevgi beslediği babaannesine yazılmıştı.
Küçük yaşta kaybettiği ninesine duyduğu özlemi notalara döken Manço, bu duyguyu samimi sözlerle ifade etmişti.
Sanatçının kendi anlatımıyla “Gülpembe”, çocukluk anılarının ve derin bir sevginin yansımasıydı. Bu gerçek yıllar sonra öğrenildiğinde, şarkı dinleyenler için çok daha anlamlı bir hâl aldı.