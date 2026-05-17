Barış Manço'nun oğlundan radikal karar: Babasının evi için harekete geçti
Efsane sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, katıldığı televizyon programında içini döktü. 2002 yılındaki haciz sürecinde aile evinden haksız yere çıkarıldıklarını belirterek o günlerin derin izler bıraktığını söyledi.
Babasından kalan evden adaletsiz bir şekilde çıkarılma sürecinin, üzerinde derin bir duygusal etki yarattığını dile getirdi. Manço, "O evin yeniden ailemize dönmesi için büyük emek veriyorum" dedi.
Konuk olduğu televizyon programında içini döken Doğukan Manço, hem babası Barış Manço'nun anısını canlı tutmak için verdiği uğraşı hem de senelerdir kalbinde büyüttüğü derin kırgınlığı dile getirdi.
Doğukan Manço, 2002 yılında meydana gelen sürecin kendilerini aile evinden kopardığını belirterek, o günden beri tek amacının manevi anlamda çok büyük önem taşıyan bu evi geri almak olduğunu açıkladı.
Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın "Biz Bize" programına konuk olan Doğukan Manço, samimi açıklamalar yaptı. Babasının adını yaşatmanın kendisi için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Manço, Barış Manço’nun Türkiye için çok özel bir değer olduğunu vurguladı.
Yıllardır çeşitli projeler ve girişimlerle babasının hatırasını canlı tutmaya çalıştığını ifade eden Manço, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de bu konuda temas halinde olduklarını dile getirdi. Barış Manço’nun yalnızca müzik kariyeriyle değil, toplum üzerindeki etkisiyle de unutulmaz bir isim olduğunu vurgulayan Manço, "Babam sadece şarkılar yapan bir sanatçı değildi. Onun büyüttüğü, etkilediği koskoca bir nesil var" diye konuştu.
Yayının en çarpıcı kısmı, Manço'nun aile evine dair paylaştığı detaylardı. Geçmişte göğüs gerdikleri maddi ve manevi güçlüklerin üzerinde silinmez izler bıraktığını ifade eden Doğukan Manço, o günlerin anısının zihninde tazeliğini koruduğunu aktardı. Kendileri için çok değerli olan bu aile yadigarı evi yeniden kazanmak adına uzun zamandır büyük bir uğraş verdiğini de sözlerine ekledi.
2002 yılında yaşanan haciz sürecine de değinen Doğukan Manço, o dönem uğradıkları haksızlığı şu sözlerle anlattı:
"2002'de duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Babamın evi elimden alındı. Ben bir gün o evi geri alacağım diye ant içtim. Yıllardır bunun için savaş veriyorum. Çok çalıştım ve o parayı biriktirdim. Kendime oturacak bir ev değil, manevi olarak yerini bulması için birikim yaptım."