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Ünlü sanatçı Barış Manço'nun yasal mirasçıları Lale Manço, Doğukan Manço ve Batıkan Manço, Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Grafson Müzik'e telif hakları nedeniyle dava açtı.

Lale Manço’nun, Barış Manço’nun ölümünün ardından eserlerinden doğan hakların korunacağına inanarak Emre Grafson Müzik'in talebi üzerine şirkete çeşitli muvafakatnameler verdiği ileri sürüldü.

AİLE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI!

Fakat Manço Ailesi, ilerleyen yıllarda bu yetkilerin amacına uygun kullanılmadığını ileri sürerek hukuki süreç başlattı.

İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülecek davaya ilişkin açıklama yapan Manço Ailesi'nin avukatı Abdi Bişar Alınak, "Pek çok sanatçı ve hak sahibi, yıllar önce eserlerinin korunacağı, doğru şekilde yönetileceği ve haklarının gözetileceğine inanarak yapım şirketlerine güvendi ve çeşitli sözleşmeler imzaladı. Aradan geçen yıllarda, eserlerden doğan telif gelirlerinin kısmen veya tamamen hak sahiplerine ile mirasçılarına ödenmemesi nedeni ile birçok müvekkilimiz adına hukuki süreç başlattık.” ifadelerine yer verdi.

“TELİF GELİRLERİ GASBEDİLMİŞ DURUMDA”

“Barış Manço mirasçıları da aynı güvenle, eserlerin korunması ve telif haklarının yönetilmesi amacı ile yapım şirketine değişik yetkiler vermişti, sonucunda ise eserlerden doğan telif gelirlerinin özellikle dijital hakları Emre Plakçılık tarafından gasp edilmiş durumda” sözlerini sarf eden Alınak, ”Dostça çözüm arayışları ise bir türlü sonuçlanmadı. Bu nedenle Barış Manço mirasçılarının eserlerden doğan telif haklarını alabilmesi için yargı mercilerine başvurulmuştur. Süreç devam etmektedir" dedi.

Dava kapsamında Barış Manço'nun eserlerine ilişkin hakların yeniden Manço Ailesi'ne devredilmesi talep ediliyor. Ayrıca 2003 yılından davanın sonuçlanacağı tarihe kadar Emre Grafson Müzik'in eserlerden elde ettiği gelirlerin tespit edilmesi ve bu tutarın tazminat olarak mirasçılara ödenmesi isteniyor.