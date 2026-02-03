Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), şubat boyunca konserden tiyatroya, stand-up’tan çocuk etkinliklerine dek uzanan kapsamlı bir programla sanat tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye sanatı yaygınlaştırmak üzere bu ay boyunca tanınmış sanatçıları konuk ediyor.

Merkezin şubat ayı programı, 1 Şubat’ta “Ho Ho Ho Müzikali” ve Neva Türk Müziği’nin “Yeni Yıl Konseri” ile start aldı. Konserler ay boyunca devam ediyor. Bugün “Kuşaktan Kuşağa Barış Manço” sahne alırken, 4 Şubat’ta “Anadolu’dan Ezgiler”, 6 Şubat’ta “Alaeddin Yavaşça Anma Konseri”, 8 Şubat’ta “Keman Ustalık Sınıfı Konseri”, 11 Şubat’ta “Hüzzam Faslı ve Solo Şarkılar”, 14 Şubat’ta ise “Sevda Türküleri” ücretsiz dinlenebilecek.

Bunun yanı sıra 13 Şubat’ta Grup Abdal, 20 Şubat’ta Sabahat Akkiraz, 25 Şubat’ta Ayna Grubu, 27 Şubat’ta keman virtüözü Javadoff hayranlarıyla buluşacak.

Sahne sanatları da yoğun tempo yakalıyor. 10 Şubat’ta İlhan Şen, Fırat Çelik ve Pınar Gülkapan’ın rol aldığı tek perdelik “Veda Yemeği”, 12 Şubat’ta Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu öğrencilerinin ücretsiz sunduğu “Bir Tutam Aziz’likler”, 15 Şubat’ta Onur Buldu, Aziz Aslan ve Uğur Bilgin’in kaleminden “Kirli Sepeti”, 16 Şubat’ta “Mahşer-i Cümbüş” doğaçlama gösterisi, 21 Şubat’ta “Başka Hayat”, 23 Şubat’ta “Sefiller”, 24 Şubat’ta Dolunay Soysert ile Mehmet Bülent İnal’ın başrolünde “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” seyirci karşısına çıkacak.

Stand-up severler için 22 Şubat’ta Safa Sarı, 28 Şubat’ta Doğu Demirkol sahnede olacak.

Çocuklar için ayrılan bölüm de dolu: 15 Şubat’ta “Çizmeli Kedi Müzikali”, 21 Şubat’ta Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu’nun ücretsiz “Hacivat Karagöz Ağaçların Sırrı”, 22 Şubat’ta “Meraklı Kız ve Pofuduk Kulaklı Köpek”, 28 Şubat’ta Onur Erol’un “Karamela Sepeti” minik izleyicileri bekliyor.

Etkinlik detayları ve tam takvim için https://www.beylikduzu.istanbul sitesi ziyaret edilebilir.