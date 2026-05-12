Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde düzenlenen “90’lar Konseri”, yalnızca nostalji şarkılarıyla değil, sahneye çıkan bir okul müdürünün sıcak performansıyla da hafızalara kazındı. Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin’in öğrencileriyle birlikte söylediği şarkılar, salondan taşarak sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kozlu Ortaokulu İz Çocuk Korosu sahne aldı. Öğrencilerin seslendirdiği 90’lı yılların unutulmaz şarkıları geceye renk katarken, konserin en sürpriz anı okul müdürü Metin’in mikrofonu eline alması oldu.

Sesi merhum sanatçı Barış Manço’ya benzetilen Metin, öğrencileriyle birlikte seslendirdiği "Müsaadenizle Çocuklar" performansıyla büyük alkış aldı. Veliler ve öğrenciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, o anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"KÜÇÜK BİR BÖLÜM SÖYLEYECEKTİK, HEYECANA KAPILIP DEVAM ETTİK"

Yeniçağ’a konuşan okul müdürü Metin, gördüğü yoğun ilgiyi şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. “Aslında öğrencilerimle birlikte sadece küçük bir bölüm söyleyecektim ama heyecana kapılıp devam ettik” diyen Metin, konserin ardındaki asıl kahramanların öğretmenler ve öğrenciler olduğunu vurguladı.

“Toplumun yüzündeki gülümsemelere neden olmak çok güzel bir duygu” ifadelerini kullanan Metin, okullarında yalnızca müzik değil; spor etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve ağaç dikme faaliyetleri gibi birçok çalışmayı birlikte yaptıklarını anlattı.

Barış Manço’nun şarkısını özellikle seçtiklerini belirten Metin, “Kendisi çok büyük bir milli değerdi. Şarkılarındaki mesajlar çok kıymetliydi” dedi.

"ÇOCUKLAR 'MÜDÜR AMCA' DİYE SESLENİYOR"

Sosyal medyada videonun bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmediklerini söyleyen sevilen müdür, artık sokakta farklı bir ilgiyle karşılaştığını da gülümseyerek anlattı:

“Bölgede zaten tanınıyorduk ama videodan sonra insanlar yolda durdurup sevgilerini gösteriyor. Çiçek verenler, teşekkür edenler oldu. En güzeli de çocukların beni görünce ‘Müdür amca!’ diye seslenmesi…”