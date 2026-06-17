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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu.

Kura çekiminin ardından sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Barış Göktürk, hem eşleşmeyi hem de transfer çalışmalarını değerlendirdi.

"FENERBAHÇE İÇİN ZOR KURA YOK"

HT Spor'a konuşan Göktürk, Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip bulunmadığını ancak Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman tur atlamak olduğunu söyledi.

"Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yoktur, ancak Fenerbahçe için zor kura da yoktur. Bir üst tura çıkacağımıza inanıyoruz. Takımın omurgasını oluşturmak için ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor. Kadromuza güveniyoruz. İnşallah iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Rakibin kim olduğundan çok Fenerbahçe'nin kendi hedeflerine odaklandığını belirten Göktürk, sarı-lacivertli takımın her rakibi eleyecek güce sahip olduğunu ifade etti.

"Bizim için rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Hangi takım gelirse gelsin, turu geçmekle yükümlüyüz. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman bir üst turdur."

"BAZI OYUNCULAR İLK MAÇA YETİŞEMEYEBİLİR"

Transfer planlamasına da değinen Göktürk, Dünya Kupası'nda forma giyen bazı futbolcular nedeniyle kısa süreli eksiklikler yaşanabileceğini söyledi.

"Dünya Kupası'nda bulunan bazı oyuncularımız var. Muhtemelen ilk maça yetişemeyeceklerdir. Ancak çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Sayın başkanımızın talimatları doğrultusunda transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımın ana omurgasını oluşturacağız. İlk maç öncesinde hazır olacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe büyük bir camia. Bu turu geçmemiz gerekiyor ve geçeceğiz."

"TRANSFERLERİMİZ YETİŞECEK"

Transfer sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmadığını vurgulayan Göktürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvime göre hareket ettiklerini belirtti.

"TFF'nin açıkladığı takvime göre transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Dolayısıyla bizim transfer çalışmalarımız da bu takvim doğrultusunda ilerliyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Transferlerimiz yetişecek."

Özellikle santrfor transferi konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Göktürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın başkanımız Aziz Yıldırım da daha önce santrfor transferinin önemine dikkat çekmişti. Fenerbahçe zaten güçlü bir kadroya sahip. Geçen sezon doğru kadro planlaması yapılsaydı şampiyon olabilirdik. Bu kez doğru planlamayla hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmeyi hedefliyoruz."