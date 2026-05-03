Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, Kalamış'ta basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltıda mevcut yönetime ve kulübün gidişatına dair zehir zemberek açıklamalarda bulundu. 11 Mayıs'ta resmi imza sürecini başlatacaklarını duyuran Göktürk, sarı-lacivertli kulübün bir "fetret devri" ve "liyakat krizi" yaşadığını savundu.

"SPORTİF VE MALİ ENKAZ BIRAKARAK GİDİYOR"

Mevcut yönetimin kulübü hem ekonomik hem de sportif bir uçuruma sürüklediğini belirten Göktürk, özellikle başkanlık makamına yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı:

"Mevcut yönetim Fenerbahçe’ye hem sportif hem de mali bir enkaz bırakarak, tarihin en başarısız başkanı olarak ayrılacak. Kendisini bu konuda tebrik ediyorum! 31 Aralık’ta 'aday olmayacağım' diyerek potansiyel hazırlık yapanların önünü kesti, sonra 'devam etmeyi hak ettik' diyerek geri döndü. Fenerbahçe’nin kurtuluşu zenginlik yarışında değil, liyakat sahibi insanların bilgi yarışındadır."

"HELİKOPTERLE SAMANDIRA’YA İNEREK ŞOV YAPILMAZ"

Futbol şubesindeki yönetim modelini "alaturka" ve "yetersiz" olarak nitelendiren Göktürk, profesyonellikten uzaklaşıldığını vurguladı:

Şov Değil İş: "Samandıra’ya helikopterle inip futbolcuya gösteriş yaparak başarı gelmez. Seçilmişler elini ayağını futbolun içinden çekmelidir."

Transfer Yanlışları: "119 yıllık tarihimizin en büyük harcaması bu kış yapıldı. Şu an 40 futbolcuya maaş ödüyoruz. 3 kötü transfer dönemi bizi bu çukura itti."

Hile ve Tespit Komisyonu: "Göreve geldiğimizde geçmişe dönük bir inceleme yapacağız. Eğer bir hile veya şaibe varsa sorumluları savcılığın önüne çıkaracağız."

STAT KAPASİTESİ VE EKONOMİK KURTULUŞ REÇETESİ

Fenerbahçe'nin yıllık 75 milyon Euro olan gelirini 150 milyon Euro’ya çıkarma sözü veren Göktürk, en büyük projelerinden birinin stadyum renovasyonu olduğunu açıkladı:

"Fenerbahçe'yi Kadıköy'den çıkarma düşüncesi bir ihanettir. Bizim ruhumuz semtimizde. Mevcut locayı 820’den 2 bin 35 koltuğa çıkaracağız. Sadece buradan gelecek ek 40 milyon Euro, kulübün nefes almasını sağlayacak."

MEHMET ALİ AYDINLAR VE İTTİFAK SORUSU

Diğer adaylarla birleşme konusuna kapıları kapatan Göktürk, Mehmet Ali Aydınlar ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı:

"Mehmet Ali Bey ile 3,5 saat görüştüm. Önce aday olmadığını söyledi, sonra birlikte liste yapmayı teklif etti. Bu tutarsızlık beni kırdı. Onunla birleşmeyeceğim. 3 Temmuz’un kefaretini ödemesi gerekirdi, biz ona bu fırsatı sunduk ama o farklı bir yolu seçti."

"2 YILDA KESİN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ"

Hedeflerini net bir şekilde ortaya koyan Barış Göktürk, "Biz 2 yıl içinde Fenerbahçe’yi kesinlikle şampiyon yaparız. 10 yılda 5 şampiyonluk vaat ediyorum" diyerek iddialı konuştu. Göktürk, 11 Mayıs'ta noter huzurunda başlatılacak imza kampanyasının ardından 17 Mayıs'ta Yüksek Divan Kurulu'na başvurarak adaylığını resmileştirecek.