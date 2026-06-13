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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen örgütlü suç soruşturması kapsamında, Barış Boyun’un lideri olduğu iddia edilen yapıya yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da 113 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33’ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.