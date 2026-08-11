Türkiye, yıllardır terörün ağır bedelini ödeyen bir ülke. Binlerce insan hayatını kaybetti, aileler evlatlarını yitirdi. Dolayısıyla terörün sona ermesi ve silahların tamamen bırakılması, bu ülkenin en acil ve en temel meselesidir.

Bugün gündemde, bu sürecin hukuki zeminini oluşturacağı ifade edilen bir “çerçeve yasa” var. Ancak tartışmanın asıl ve en sert sorusu şudur:

Devlet, terörü tasfiye etmek uğruna ceza hukukundan ve adalet ilkesinden ne ölçüde vazgeçebilir?

Silah bırakmanın hukuki zemini ile af aynı ş ey de ğil

Süreç adı altında her türlü hukuki tavizi mübah gören yaklaşım, bir barış değil, sadece ertelenmiş bir şiddet sarmalı üretir.

Silah bırakmış bir örgüt mensubunun hukuki statüsünün belirlenmesi elbette gereklidir. Kimin doğrudan bir suçun faili olduğu, kimin sadece örgütsel hiyerarşide yer aldığı, yönetim kadrosundakilerin ve hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanların durumu hukuken ayrı ayrı ele alınmalıdır. Ancak bu teknik ayrımı, geçmişte işlenen katliamların ve ağır insan hakları ihlallerinin üzerini örtecek genel bir cezasızlık kalkanına dönüştürmek, hukuku inkâr etmek demektir.

Anayasa’nın Meclis’e genel ve özel af yetkisi vermesi, her siyasi tercihin adil ve meşru olduğu anlamına gelmez. Hukuken mümkün olan her şeyi yapmak siyaseten ve ahlaken doğru değildir.

Mağdurun olmadığı barış hukuku

İşte asıl kör nokta buradadır: Suçun bir de mağduru var.

Şehit ailelerinin, gazilerin ve bu ülkenin katledilen evlatlarının yakınlarının adalet beklentisini yok sayan bir “barış” inşa edilemez. Burada sözünü ettiğim şey bir intikam arayışı değil. Bu, devletin vatandaşıyla kurduğu kurucu sözleşmenin temelidir. Barışı sağlamak adına mağdurun adalet duygusunu tamamen tasfiye etmek, toplumsal vicdanda kapanmayacak yaralar açar ve yeni adaletsizliklerin tohumunu eker.

Tarihsel bir kazanım elde etmek uğruna hukukun evrensel ilkelerini esnetmek, devleti korumaz; aksine devletin ahlaki temellerini oyar.

Kalıcı toplumsal barış, suçların hiç yaşanmamış sayılmasıyla değil; geçmişle hukuk içinde, tavizsiz bir dürüstlükle yüzleşmekle ve gelecekte silahın bir siyaset veya şiddet aracı olarak asla ortaya çıkmayacağı sağlam bir düzen kurmakla mümkündür.

Devlet barışı sağlayabilir ve sağlamalıdır. Ama bunu yaparken adaletten vazgeçemez. Çünkü cezasızlık üzerine kurulan bir barış, sadece bir sonraki çatışmanın ertelenmesidir.