DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Barış Anneleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Dün MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ni ziyaret eden heyet, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Özgür Özel ile görüştü.

Görüşmede CHP Lideri Özel’e; CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinasyon Kurulu Üyesi Emine Uçak Erdoğan eşlik etti.