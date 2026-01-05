Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükselen Galatasaray'da attığı golle galibiyetin mimarlarından olan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz maç sonu yaptığı açıklamada takımdan ayrılan Berkan Kutlu ile ilgili duygusal sözler sarf etti.

Barış Alper, Berkan Kutlu'nun Konyaspor'a transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Vedalar zor olabiliyor. Berkan Kutlu ile ilgili uzun uzun konuşmak lazım. Birlikte geldik Galatasaray'a. 5 sene geçmiş. Dün gibi aklımda. Çok güzel anılar yaşadık. Çok iyi bir profesyonel. İnşallah mutlu olur. İnşallah kariyeri de kalbi gibi güzel olur. İnşallah iyi bir sezon geçirir."