Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın yıllar öncesine ait görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

BARIŞ ALPER’İN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz’ın 14 yaşındayken çekildiği belirtilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kayıtlarda genç futbolcunun babasıyla birlikte Rize’nin İkizdere ilçesindeki HES protestolarında yer aldığı görüldü.

BABASIYLA HES PROJELERİNE KARŞI EYLEME KATILMIŞ

2014 yılında İkizdere’ye bağlı Şimşirli köyünde bölge halkı, hidroelektrik santral projelerine karşı bir araya gelmişti.

Yaşam alanlarının korunması amacıyla düzenlenen eylemler, ses getirmişti.

Paylaşılan görüntülerde Barış Alper Yılmaz’ın babasıyla birlikte kalabalığın ön sıralarında bulunduğu görüldü.

Henüz genç yaşta eylemlere katılması, sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı milli futbolcu hakkında paylaşım yaptı.

Barış Alper’in küçük yaşta gösterdiği toplumsal duyarlılığa vurgu yapıldı.