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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avusturya kampında TRT Spor'a verdiği röportajda yeni sezon hazırlıkları, transfer iddiaları ve takımın hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'BU SENE ZOR BİR LİG OLACAK'

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirten Barış Alper Yılmaz, "Bu sene zor bir lig olacak. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Kazasız, belasız, sakatlıksız en iyi şekilde sezona girmek istiyoruz." dedi.

'KAZANDIĞIM BAŞARILARIN HEPSİ OKAN BURUK SAYESİNDE OLDU'

Başarısında teknik direktör Okan Buruk'un büyük payı olduğunu ifade eden milli futbolcu, "Üzerimde gerçekten çok büyük emeği var. Her oyuncuya dokunabiliyor. Hocamızla çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

'ICARDİ BİR GALATASARAY EFSANESİDİR'

Mauro Icardi'nin ayrılığı hakkında da konuşan Barış Alper, "Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesidir. Galatasaray'a olan emeklerinden dolayı ona çok teşekkür etmek istiyorum." diyerek Arjantinli yıldıza duyduğu saygıyı ifade etti.

'BİR TEKLİF GELİRSE KULÜBÜMLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİRİZ'

Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Barış Alper Yılmaz, transfer söylentilerine de açıklık getirdi.

Milli yıldız, "Kulübümle sözleşmem devam ediyor. Transfer haberlerinin çıkması güzel ancak şu an tamamen kampa ve takıma odaklanmış durumdayım. Bir teklif gelirse kulübümle birlikte değerlendiririz." dedi.

CAN UZUN SÖZLERİ

Milli futbolcu, adı Galatasaray ile anılan Can Uzun hakkında da "Can Uzun çok iyi bir oyuncu. Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim. Ama burada yönetimimiz doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.