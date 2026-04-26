Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-0 mağlup ederek net bir skorla şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray'da milli yıldız Barış Alper Yılmaz maç sonu açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ: 'DAHA BİTMEDİ'

Barış Alper, "Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz." diyerek 7 puanlık farka rağmen temkinli konuştu.

'SORUMLULUKLARIMDAN KAÇAN BİR ÇOCUK OLMADIM'

Yıldız oyuncu ayrıca penaltıdan attığı golle ilgili konuşarak, "Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.