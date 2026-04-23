Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, kendi sahasında Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak yarı final şansını kaybetti. Mücadele sonrası konuşan sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmayı değerlendirdi ve hafta sonu oynanacak derbiye değindi.

Barış Alper Yılmaz, maçın ardından üzgün olduklarını belirterek karşılaşmayı planladıkları gibi oynayamadıklarını, sahada istedikleri performansı sergileyemediklerini ve teknik direktörün verdiği taktikleri uygulayamadıklarını söyledi. Yenilgiyi geride bırakmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, hafta sonu oynanacak derbiye odaklanacaklarını ve taraftarlarıyla birlikte kazanarak şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini dile getirdi.