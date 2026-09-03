Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın Başakşehir’e konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz’ın yaşadığı sorun takip ediliyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU BELİRSİZ
Ayağındaki problem sebebiyle antrenmanda yer alamayan 26 yaşındaki futbolcunun MR görüntülemesine başvurduğu belirtildi. Sabah’ın haberine göre Barış Alper Yılmaz’ın yarın oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.
Galatasaray sağlık ekibinin milli oyuncunun son durumunu yakından izlediği öğrenildi.