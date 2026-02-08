Süper Lig maçında Rizespor'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 3-0'lık galibiyet aldı. Barış Alper Yılmaz; 1 gol, 1 asistlik katkısıyla maça damga vurdu.

Milli futbolcu, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"RİZELİLER'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Barış Alper Yılmaz: "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi.

Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum."