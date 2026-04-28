Doruk Madencilik işçilerinin başlattığı açlık grevi 9. gününde Ankara’da sürüyor.

Kurtuluş Parkı’nda direnen madenciler, polis barikatlarıyla çevrili dar bir alana sıkıştırılmış durumda. Çevrelerinde sıralanan onlarca polis otobüsü, eylemin yalnızca bir direniş değil, aynı zamanda bir abluka altında sürdüğünü gözler önüne seriyor.

Gazeteciler ve destek için gelen yurttaşlar içeri alınmıyor. Barikatın önünde biriken kalabalık, getirdikleri eşyaları polis aracılığıyla madencilere ulaştırmaya çalışıyor.

Saatler süren bekleyişin ardından geçilebilen barikatın ardında ise yorgunlukla umudun iç içe geçtiği bir tablo var.

Madencilerin anlattığı hikâye ortak: Aylarca ödenmeyen haklar ve büyüyen geçim derdi.

Yıllardır şirketten haklarını alamadıklarını anlatan madenciler, bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

“AİLELERİMİZ YILLARDIR BİZİMLE BİRLİKTE SIKINTIDA”

Çocuklarının yanında olabilmek için Yıldız Holding’te işe başlayan bir madenci, bu süreçte işçilerin yıllardır ücretsiz izine gönderildiğini, biriken tazminatlarını ve maaşlarını alamadıklarını dile getirdi, yaşadığı zorlukları ise şu sözlerle dile getirdi:

“Yıllarca çocuklarımı doktora götüremedim. Komşulardan borç alarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştım. Eyleme gelirken çocuklarım bana 200 lira verdi, ‘Sen harçlık yap’ dediler. Kendi harçlıklarından biriktirmişler… Tuvalet kağıdı bile alamadığımız günler oldu. Çocuklarım fark etmesin diye kağıt havluyu bölüp kullandık. Biz burada direniyoruz ama evdekiler bizden daha zor durumda.”

"BİR BAYRAMA DAHA PARASIZ GİRMEK İSTEMİYORUM"

Maaşlarını 4 yıldır eksik ve geç aldıklarını dile getiren diğer bir işçi ise "Bayramlara beş parasız giriyoruz, çocuklarımıza kıyafet alamıyoruz, bir bayrama daha bu şekilde girmek istemiyoruz" dedi.

"BİZ POLİSE ÇİÇEK UZATTIK, ONLAR BİZE BİBER GAZI SIKTI"

Başka bir madenci ise polisin müdalesinde yaşadıklarını anlattı. Açlık grevinin 8. günündeyken biber gazı sıkılmasından dolayı fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyleyen işçi, orantısız güç kullanıldığını, bazı arkadaşlarının hala hastanede olduğunu belirtti.

"HAKKIMIZI ALMADAN GREVİMİZ BİTMEYECEK"

Madenci çocuğu olduğunu belirten ve bu mesleği bırakmayacağının altını çizen maden emekçisi ise, "Verilmeyen 5 maaşımı almadan bu eylemi bitirmeyeceğim" dedi.

Çocuklarına bakamadığı için başka işlerde de çalıştığını söyleyen madenci ise “Doruk Madencilik bizi bitirdi. Haklarımızı alamadık. Enerji Bakanlığı da Çalışma Bakanlığı da yaşadıklarımızı gördüğü halde yanımızda olmadı. Şimdi burada haklı mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu da madencilerle birlikte açlık grevini sürdürüyor. Polis müdahalesi sırasında yaralanan ve gözaltına alınan Aksu, Hak mücadelesini sürdüreceklerini belirterek, "Çiftçiden esnafa, öğrenciden emekliye kadar toplumun her kesiminden insanlar yanımıza geldi. Çünkü hepimiz aynı geçim sıkıntısının içinde yaşam mücadelesi veriyoruz” dedi.

Madencilere ilk günden itibaren desteği sürdüren siyasetçiler de abluka altında madencilere desteği sürdürüyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, “Bu destek, patronların ve iktidarın halkı köle gibi göremeyeceğini, istediklerini yapıp sorumluluktan kaçamayacaklarını bir kez daha gösterecek. Umutla buradan ayrılacağımıza inanıyoruz” dedi.

Madencilerle birlikte açlık grevi yapan CHP 27. Dönem milletvekili Yıldırım Kaya ise "Maden emekçilerinin açlığı giderilinceye kadar bizim açlığımız devam edecek" sözleriyle desteğini dile getirdi.