Uluslararası otoriteler, bilinçsiz kullanımın böbrek taşı riskini iki katına çıkardığını ve hücresel dengeleri bozduğunu resmen ilan etti.

Kuzey yarımkürenin soğuk hava dalgasına girmesiyle birlikte, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak isteyen milyonlarca insan takviye edici gıdalara yöneldi. Özellikle "doğal" olduğu gerekçesiyle masum kabul edilen C vitamini tüketiminde rekor artış gözlendi. Ancak küresel ölçekte yürütülen bilimsel çalışmalar ve dünyaca ünlü tıp otoriteleri, bu popüler alışkanlığın arkasındaki karanlık tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

"BÖBREK TAŞI RİSKİNİ %100 ARTIRIYOR"

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü'nden Dr. Gary Curhan, yıllarca süren geniş kapsamlı gözlemlerinin sonuçlarını aktardı.

Dr. Curhan, günde 1000 mg ve üzeri C vitamini alan erkeklerde böbrek taşı oluşma riskinin, takviye kullanmayanlara oranla tam iki kat daha fazla olduğunu saptadıklarını bildirdi.

Curhan, vücudun fazladan aldığı bu vitamini oksalata dönüştürerek idrarla atma çabasının, böbrek kanallarında kristalleşmeye yol açtığını ifade etti.

"BAĞIŞIKLIĞI DEĞİL, ATIK SİSTEMİNİ MEŞGUL EDİYOR"

Vitaminler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ABD’li beslenme uzmanı Dr. Rhonda Patrick, vücudun emilim kapasitesine dikkat çekti.

İnsan vücudunun bir seferde ancak sınırlı miktarda askorbik asidi işleyebildiğini belirten Patrick, "Bağırsaklardaki emilim mekanizması 200 mg'dan sonra hızla doyuma ulaşır. 1000 mg'lık bir tabletin büyük bir kısmı emilmeden doğrudan boşaltım sistemine gönderilir. Bu durum bağışıklığı güçlendirmek yerine sadece 'pahalı bir idrar' üretilmesine neden olur" şeklinde konuştu.

MAYO CLİNİC’TEN KRİTİK UYARI

Dünyanın en saygın sağlık kuruluşlarından biri olan Mayo Clinic bünyesinde görev yapan uzmanlar, yüksek doz C vitamininin sadece böbrekleri değil, sindirim sistemini de tahrip ettiğini raporladı.

Yayınlanan raporda; Kontrolsüz kullanımın şiddetli ishal, mide bulantısı ve karın kramplarını tetiklediği, ayrıca vücudun bakır ve B12 vitamini dengesini bozabileceği kaydedildi.

Bilim insanları, yetişkin bir birey için ideal dozun günlük 75 ila 90 miligram arasında kaldığını, bunun da sadece bir adet orta boy portakal ile fazlasıyla karşılandığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Haberin yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında yoğun bir tartışma süreci başladı.

İşte o tartışmalar:

"Yıllardır her sabah suya atılan o asitli tabletlerin mucize olduğunu sanıyorduk. Bilim yine ezber bozdu!"

"Dr. Gary Curhan'ın araştırması çok net. Doğal beslenme varken neden böbreklerimizi riske atıyoruz? Şaşırtıcı."

"Takviye endüstrisinin pazarladığı 'yüksek doz' yalanı çöktü. Bir portakalın yerini hiçbir laboratuvar ürünü tutamaz."

"İshal ve mide ağrılarımın sebebini şimdi anladım. Her gün 2000 mg yükleme yapıyordum, vücudum resmen imdat çağrısı vermiş."