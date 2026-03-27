La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Raphinha'nın sağ arka bacak kasında sakatlık tespit edildi. Bu sorun, oyuncunun dün Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında yaşadığı durum sonrası Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan tıbbi testlerle doğrulandı. Raphinha, gerekli tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi 5 hafta" ifadeleri kullanıldı.

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Brezilya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Bu sezon Barcelona formasıyla 31 maça çıkan ve 19 gol kaydeden Raphinha, Lamine Yamal'ın ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

