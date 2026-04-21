Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde öncelik verdiği isimlerden Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Kosovalı forvetle uzlaşma sağladıktan sonra Mallorca kulübüyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı, İspanyol temsilcisinin talep edeceği bonservis bedelinin de netleştiği belirtildi.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de forvet hattı için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda öne çıkan aday ise eski golcü Vedat Muriqi oldu. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncuyla prensipte anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

MURIQI İLE ÖN ANLAŞMA SAĞLANDI

Transfer sürecini erkenden sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe’nin, geri dönmeye olumlu yaklaşan Muriqi ile ön anlaşmaya vardığı ve resmi imzalar öncesi protokol yaptığı aktarıldı. Yönetimin, oyuncuyla mutabakata vardıktan sonra Mallorca ile bonservis görüşmelerine geçeceği kaydedildi.

MALLORCA’NIN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Vedat Muriqi için Barcelona’nın da ilgisinin bulunduğu belirtilirken, Mallorca kulübünün pazarlıklara 10 milyon euro seviyesinden başlamayı planladığı ifade edildi.

VEDAT MURIQI’NİN PERFORMANSI

Mallorca ile sözleşmesi 3 yıl daha devam eden 31 yaşındaki golcü, bu sezon LaLiga’da 30 karşılaşmada forma giydi ve 21 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.